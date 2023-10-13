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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:11

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Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки

Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки

13 октября 2023, 11:01
Фото: Екатерина Добринская / 1MI
Осенняя фотосессия — мероприятие сложное, но незабываемое. Чтобы снимки получились красивыми, нужно знать несколько правил.

Осень — идеальное время для тематических фотосессий. Природа Тюмени может выступить и фоном, и реквизитом. Несмотря на переменчивость и капризы погоды, каждая фотосъемка может оставить неизгладимые впечатления. Чтобы прочувствовать атмосферу осенней фотосессии и получить идеальные кадры, нужно знать несколько секретов. Ими поделилось издание «Саратов.24».

Осенняя фотосессия — особенная

Одного желания обзавестись красивыми кадрами не хватит, нужно учитывать погодные условия, ведь именно от них зависит конечный результат. Сентябрь, октябрь и ноябрь отличаются друг от друга, но общие моменты все же есть.

В сентябре световые дни самые длинные, но в течение месяца они становятся все короче. В конечном итоге, на фотосессию остаются всего несколько часов. Разумеется, можно сделать снимки и вечером, но лучше всего они получатся утром и днем.

Также осень не обходится без дождей, луж и грязи. В целом, в этом есть своя романтика, но стоит ли промокнуть ради фотографии — каждый решает сам. Не стоит забывать и о холодах: готовясь к фотосессии на природе, лучше учесть прогнозы синоптиков.

Тюменцам раскрыли секрет идеального отдыха
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Фото: Дмитрий Ступников / Саратов24

Подготовка — основа фотосессии

Здесь стоит еще раз упомянуть погоду. Договариваясь с фотографом о съемке на улице, нужно ознакомиться с прогнозами. Следует продумать несколько вариантов одежды, чтобы внезапный дождь не испортил кадры.

В качестве запасного варианта подойдут зонт, беседка и дождевик. Они могут послужить спасением, локацией и реквизитом одновременно. Макияж и прическа также должны быть соответствующими погоде и дело здесь не столько в композиции, сколько в переменчивости погоды.

Фото: Дмитрий Ступников / Саратов 24

Выбор каждого: локации и жанры

Съемки в студии — вариант для тех, кто не готов к форс-мажорным ситуациям и хочет держать процесс под контролем. Тот, кто желает прочувствовать полную творческую свободу и насладиться осенней природой, может провести фотосессию на улице, но должен быть готовым ко всему.

Осень подходит для создания кадров практически в любом жанре, но от семейных фотосессий с младенцами стоит отказаться, позаботившись о здоровье ребенка. Какой бы теплой ни казалась погода, это может быть опасно.

Чаще всего фотографироваться осенью предпочитают молодожены и беременные женщины. Яркие природные краски становятся отличным фоном, а снимки получаются чувственными и романтичными.

В качестве идеи можно взять все, что есть в интернете. Стоит обратить внимание на фильмы, книги и картины. Но самый лучший источник вдохновения — это свои идеи.

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#Общество#Тюменская область#Фотография#Тюменская осень#Любовь Селезнева
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