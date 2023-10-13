Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки

Также осень не обходится без дождей, луж и грязи. В целом, в этом есть своя романтика, но стоит ли промокнуть ради фотографии — каждый решает сам. Не стоит забывать и о холодах: готовясь к фотосессии на природе, лучше учесть прогнозы синоптиков.