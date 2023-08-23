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Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов

Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов

23 августа 2023, 07:02
Фото: ВК Сергей Галко
Жители Тюмени публикуют в социальных сетях фотографии звездопадов Персеиды и Каппа-Цигниды, пик которых в этом году пришелся на вторую декаду августа.
Сюжет
Тюмень
Фото: ВК Сергей Галко
«Нынче стоят дивные ночи для наблюдения и съемки метеорного потока „Персеиды“. Имеете возможность — обязательно выбирайтесь поглазеть на чудеса в ночном небе. Да и само ночное небо — это настоящие чудеса», — сообщил Сергей Г., опубликовавший фото звездопада Персеиды, сделанное в Исетском районе.
Фото: ВК Сергей Галко
«Очень красиво. Этой ночью как раз была за рулем, ехала с Кургана, остановилась и смотрела на небо», — отметила Екатерина Ф.
Фото: Типичная Тюмень

Также звездное небо тюменцы запечатлели в Кулиге и в 30 километрах от Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени запечатлели на фото огромную кровавую Луну. Суперлуние жители региона наблюдали в ночь в 1 на 2 августа. Следующие Суперлуния в этом году ожидаются 31 августа и 29 сентября.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Природные явления#Звездопад
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