Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
«Нынче стоят дивные ночи для наблюдения и съемки метеорного потока „Персеиды“. Имеете возможность — обязательно выбирайтесь поглазеть на чудеса в ночном небе. Да и само ночное небо — это настоящие чудеса», — сообщил Сергей Г., опубликовавший фото звездопада Персеиды, сделанное в Исетском районе.
«Очень красиво. Этой ночью как раз была за рулем, ехала с Кургана, остановилась и смотрела на небо», — отметила Екатерина Ф.
Также звездное небо тюменцы запечатлели в Кулиге и в 30 километрах от Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени запечатлели на фото огромную кровавую Луну. Суперлуние жители региона наблюдали в ночь в 1 на 2 августа. Следующие Суперлуния в этом году ожидаются 31 августа и 29 сентября.