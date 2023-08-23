Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени запечатлели на фото огромную кровавую Луну. Суперлуние жители региона наблюдали в ночь в 1 на 2 августа. Следующие Суперлуния в этом году ожидаются 31 августа и 29 сентября.