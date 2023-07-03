Тюменцам раскрыли секрет идеального отдыха

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
К примеру, дети старше трех лет любят посещать аттракционы, батуты, зоопарки и концерты. А вот с подростками необходимо договариваться и заранее спрашивать, где им было бы интересно побывать во время отдыха.
«Важно, чтобы подростки чувствовали, что их мнение учитывается и родители с ними советуются. Они хотят ощущать свою важность в семье. Поэтому, всем вместе нужно составить план действий в отпуске. Важно принять общее оптимальное решение для максимально плодотворного отпуска», — отметила Наталья Наумова в беседе с журналистом телеканала «Саратов 24».
По ее словам, родителям стоит не забывать во время отдыха том, что у каждого ребенка есть свой режим дня. Особенно это крайне важно для маленьких детей. Необходимо, чтобы время сна и режим питания не расходились с теми, что были до отпуска.
Чтобы отпуск удался на славу, важно не ссориться. В отпуске главное сплотиться, получить положительные эмоции и за счет этого стать еще более крепкой и здоровой семьей, — отметила Наталья Наумова.