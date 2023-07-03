nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Изображение материала

Тюменцам раскрыли секрет идеального отдыха

3 июля 2023, 06:06
Фото: 1MI

Тюменцам раскрыли секреты идеального отдыха с детьми

Специалисты рассказали, как сделать семейный отпуск идеальным. По словам детского психолога Натальи Наумовой, для того, чтобы отдых понравился всем, нужно учитывать интересы каждого члена семьи, в том числе детей.
Сюжет
Дети

К примеру, дети старше трех лет любят посещать аттракционы, батуты, зоопарки и концерты. А вот с подростками необходимо договариваться и заранее спрашивать, где им было бы интересно побывать во время отдыха.

«Важно, чтобы подростки чувствовали, что их мнение учитывается и родители с ними советуются. Они хотят ощущать свою важность в семье. Поэтому, всем вместе нужно составить план действий в отпуске. Важно принять общее оптимальное решение для максимально плодотворного отпуска», — отметила Наталья Наумова в беседе с журналистом телеканала «Саратов 24».

По ее словам, родителям стоит не забывать во время отдыха том, что у каждого ребенка есть свой режим дня. Особенно это крайне важно для маленьких детей. Необходимо, чтобы время сна и режим питания не расходились с теми, что были до отпуска.

Чтобы отпуск удался на славу, важно не ссориться. В отпуске главное сплотиться, получить положительные эмоции и за счет этого стать еще более крепкой и здоровой семьей, — отметила Наталья Наумова.

Читайте также:
Будут пробки? В Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей перекроют четыре улицыУ жителей Тюменской области выросла продолжительность рабочей недели
#Валентина Бурнашева#Общество#Отпуск#Летний отдых#Дети#Тюменская область
Подпишитесь
«Ваши мужья готовы изменить вам со мной»: откровения тюменской танцовщицы
30 июня 10:40
Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»
30 июня 07:46
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
29 июня 10:34
Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
30 июня 05:28
Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля
30 июня 06:05
Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
30 июня 06:28