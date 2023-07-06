«Красавцы, как на подбор» — тюменцы делятся фотографиями грибного улова

Однако находятся и те, кто считает грибников «нечистыми на руку». Объясняя это тем, кто в такую погоду грибы точно не могли появиться. А значит фотографии сделаны в прошлом году.

Лето — время года, любимое многими. И не только за пору отпусков и теплых деньков. Многие ценители прекрасного ждут середину лета, чтобы наведаться в леса за корзинкой грибов и ягод. Тюменцы уже начали делиться в соцестях фотографиями первых грибов. Маслята и красноголовики — урожай нынешнего лета. И не смотря на аномальную жару горожане все же знают, что можно найти такой улов. По такой погоде я считаю сорвал джек-пот! Все красавцы как на подбор.

Даже с датой заморочился, так на всякий случай. Всем удачи грибной и полных корзинок, — похвастался в соцсетях тюменец. Жителям местных деревень повезло больше всего Фото: Константин Аберле / 1MI Первые грибы появились в д. Ушакова Фото: Константин Аберле / 1MI А вот маслята, действительно редкий гость в тюменских лесах в такую погоду. Этот гриб любит влажность и дожди. Впрочем, возможно они являются предвестником наступающей непогоды. Грибники впрочем сообщают, что маслят в лесах "валом" Фото: Sama Verno / 1MI Однако не все горожане радуются за своих земляков. Нашлись и те, кто не поверил, что урожай был собран в нынешнем году. «В такую жару откуда грибы в лесу? Фотки старые», — заявили пользователи соцсетей. Тем не менее большинство противоречит таким комментариям и в подтверждение отправляет фотографии грибов. Будем надеяться, что дожди принесут в тюменские леса еще больше грибов и ягод. Целое лукошко красноголовиков Фото: Константин Аберле / 1MI