«Красавцы, как на подбор» — тюменцы делятся фотографиями грибного улова

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Лето — время года, любимое многими. И не только за пору отпусков и теплых деньков. Многие ценители прекрасного ждут середину лета, чтобы наведаться в леса за корзинкой грибов и ягод.
Тюменцы уже начали делиться в соцестях фотографиями первых грибов. Маслята и красноголовики — урожай нынешнего лета. И не смотря на аномальную жару горожане все же знают, что можно найти такой улов.
По такой погоде я считаю сорвал джек-пот! Все красавцы как на подбор.
Даже с датой заморочился, так на всякий случай. Всем удачи грибной и полных корзинок, — похвастался в соцсетях тюменец.
А вот маслята, действительно редкий гость в тюменских лесах в такую погоду. Этот гриб любит влажность и дожди. Впрочем, возможно они являются предвестником наступающей непогоды.
Однако не все горожане радуются за своих земляков. Нашлись и те, кто не поверил, что урожай был собран в нынешнем году. «В такую жару откуда грибы в лесу? Фотки старые», — заявили пользователи соцсетей.
Тем не менее большинство противоречит таким комментариям и в подтверждение отправляет фотографии грибов.
Будем надеяться, что дожди принесут в тюменские леса еще больше грибов и ягод.