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«Красавцы, как на подбор» — тюменцы делятся фотографиями грибного улова

6 июля 2023, 03:55
Фото: Тюмень Live / 1MI
грибное лукошко
Однако находятся и те, кто считает грибников «нечистыми на руку». Объясняя это тем, кто в такую погоду грибы точно не могли появиться. А значит фотографии сделаны в прошлом году.

Лето — время года, любимое многими. И не только за пору отпусков и теплых деньков. Многие ценители прекрасного ждут середину лета, чтобы наведаться в леса за корзинкой грибов и ягод.

Тюменцы уже начали делиться в соцестях фотографиями первых грибов. Маслята и красноголовики — урожай нынешнего лета. И не смотря на аномальную жару горожане все же знают, что можно найти такой улов.

По такой погоде я считаю сорвал джек-пот! Все красавцы как на подбор.
Даже с датой заморочился, так на всякий случай. Всем удачи грибной и полных корзинок, — похвастался в соцсетях тюменец.
Жителям местных деревень повезло больше всего Жителям местных деревень повезло больше всего
Жителям местных деревень повезло больше всего
Фото: Константин Аберле / 1MI
Первые грибы появились в д. Ушакова Первые грибы появились в д. Ушакова
Первые грибы появились в д. Ушакова
Фото: Константин Аберле / 1MI

А вот маслята, действительно редкий гость в тюменских лесах в такую погоду. Этот гриб любит влажность и дожди. Впрочем, возможно они являются предвестником наступающей непогоды.

Грибники впрочем сообщают, что маслят в лесах "валом"Грибники впрочем сообщают, что маслят в лесах "валом"
Грибники впрочем сообщают, что маслят в лесах "валом"
Фото: Sama Verno / 1MI

Однако не все горожане радуются за своих земляков. Нашлись и те, кто не поверил, что урожай был собран в нынешнем году. «В такую жару откуда грибы в лесу? Фотки старые», — заявили пользователи соцсетей.

Тем не менее большинство противоречит таким комментариям и в подтверждение отправляет фотографии грибов.

Будем надеяться, что дожди принесут в тюменские леса еще больше грибов и ягод.

Целое лукошко красноголовиковЦелое лукошко красноголовиков
Целое лукошко красноголовиков
Фото: Константин Аберле / 1MI
#Анастасия Ильина#Тюменцы#Новости тюмени#Тюменская область
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