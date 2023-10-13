Протяженность новой объездной в Тюмени составит более 20 километров

В Тюмени продолжается работа по разработке проектной документации на строительство южного обхода города. Новая трасса будет брать начало в месте, где соединяются тюменская кольцевая и трасса Тюмень — Боровский — Богандинский. По данным ГУС, проект будет готов к концу этого года.

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