nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Протяженность новой объездной в Тюмени составит более 20 километров

Протяженность новой объездной в Тюмени составит более 20 километров

13 октября 2023, 05:13
Фото: 1MI
В Тюмени продолжается работа по разработке проектной документации на строительство южного обхода города. Новая трасса будет брать начало в месте, где соединяются тюменская кольцевая и трасса Тюмень — Боровский — Богандинский. По данным ГУС, проект будет готов к концу этого года.

По предварительным данным, в рамках новой автодороги возведут несколько эстакад, будет две четырехполосные транспортные развязки. Общая протяженность новой трассы составит более 20 километров.

Ожидается, что южный обход пройдёт через Червишевский и Тобольский тракт. На первом этапе строительства будет соединена трасса на Омск с Червишевским трактом, на втором этапе — продолжение автодороги до Московского тракта.

Новая автодорога позволит существенно снизить нагрузку транзитного транспорта на улицу Федюнинского.

Ранее «Наш Город» писал, что по предварительным данным, на строительство южного обхода Тюмени потратят порядка 20 миллиардов рублей. Данная цифра является не окончательной. По планам властей, строительство южного обхода будет проведено в течение 3-5 лет.

Читайте также:
Тюменцев выселяют из дома в центре города из-за реновацииТюменским рабочим увеличивают зарплаты из-за дефицита кадровВ Тюмени до конца октября подорожает курятина и яйца
#Общество#Тюмень#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дорожное строительство#Объездная дорога
Подпишитесь
Фальстарт Кухарука: мэр Тюмени выдвинул Путина в президенты и перепутал чаты
Вчера, 07:48
Тюменская блогерша «Тереня» продает себя на сутки за 300 тыс рублей
Вчера, 11:00
«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19
Вчера, 07:23
«Сдаем на шторы»: почему в школах Тюмени до сих пор организуют поборы
Вчера, 06:13
Тюменку возмутила жуткая неразбериха на «Почте России»
Вчера, 06:29
«До отпуска оставался месяц»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени
Вчера, 10:19