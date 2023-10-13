Протяженность новой объездной в Тюмени составит более 20 километров

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
По предварительным данным, в рамках новой автодороги возведут несколько эстакад, будет две четырехполосные транспортные развязки. Общая протяженность новой трассы составит более 20 километров.
Ожидается, что южный обход пройдёт через Червишевский и Тобольский тракт. На первом этапе строительства будет соединена трасса на Омск с Червишевским трактом, на втором этапе — продолжение автодороги до Московского тракта.
Новая автодорога позволит существенно снизить нагрузку транзитного транспорта на улицу Федюнинского.
Ранее «Наш Город» писал, что по предварительным данным, на строительство южного обхода Тюмени потратят порядка 20 миллиардов рублей. Данная цифра является не окончательной. По планам властей, строительство южного обхода будет проведено в течение 3-5 лет.