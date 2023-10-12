Голышмановский филиал облбольницы обновляет медоборудование

Вся это новое оборудование распределено по различным отделениям и филиалам областной больницы, чтобы обеспечить современные стандарты медицинской помощи и качество здравоохранения в обслуживаемых территориях. Этот шаг является частью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая успешно реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря таким мерам современного оснащения, больница сможет добиться поставленных целей национального проекта и значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для населения.