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Posted 12 октября, 12:35

Published 12 октября, 12:35

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Голышмановский филиал облбольницы обновляет медоборудование

Голышмановский филиал облбольницы обновляет медоборудование

12 октября 2023, 12:35
Фото: 1MI
В областной больнице №11 в Голышманово продолжается обновление медицинского оборудования. В 2023 году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в учреждение поступило уже несколько единиц современных приборов, сообщает депздрав Тюменской области.

Среди приобретенного оборудования можно отметить паровые стерилизаторы для инструментов, 12-канальные электрокардиографы с регистрацией ЭКГ (2 шт.), а также 17 телекардиографов «Валента» с возможностью дистанционной передачи данных. Кроме того, было получено 5 автоматических бифазных дефибрилляторов.

Вся это новое оборудование распределено по различным отделениям и филиалам областной больницы, чтобы обеспечить современные стандарты медицинской помощи и качество здравоохранения в обслуживаемых территориях. Этот шаг является частью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая успешно реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря таким мерам современного оснащения, больница сможет добиться поставленных целей национального проекта и значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для населения.

«Приобретение современного оборудования позволяет улучшить диагностику различных заболеваний и более точно определить стратегию лечения для каждого пациента. Это, в свою очередь, способствует эффективной и оперативной медицинской помощи, а также повышает уровень удовлетворенности пациентов», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.

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