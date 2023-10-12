Голышмановский филиал облбольницы обновляет медоборудование

Posted 12 октября, 12:35
Published 12 октября, 12:35
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Среди приобретенного оборудования можно отметить паровые стерилизаторы для инструментов, 12-канальные электрокардиографы с регистрацией ЭКГ (2 шт.), а также 17 телекардиографов «Валента» с возможностью дистанционной передачи данных. Кроме того, было получено 5 автоматических бифазных дефибрилляторов.
Вся это новое оборудование распределено по различным отделениям и филиалам областной больницы, чтобы обеспечить современные стандарты медицинской помощи и качество здравоохранения в обслуживаемых территориях. Этот шаг является частью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая успешно реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря таким мерам современного оснащения, больница сможет добиться поставленных целей национального проекта и значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для населения.
«Приобретение современного оборудования позволяет улучшить диагностику различных заболеваний и более точно определить стратегию лечения для каждого пациента. Это, в свою очередь, способствует эффективной и оперативной медицинской помощи, а также повышает уровень удовлетворенности пациентов», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.