В Тюмени цены на земельные участки вырастут на 10%

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
По словам специалистов, спрос на земельные участки растет с каждым годом. При этом их стоимости не снижается на протяжении нескольких лет. Факторами роста цен являются инфляция, подорожание строительных материалов.
«С каждым годом рынок недвижимости в целом становится более риелторским, и многие стали плюсовать риелторские проценты к стоимости дома, а не вычитать его из маркетингового бюджета», — пояснил РБК Тюмень эксперт в сфере PR & маркетинга для строительных компаний Дмитрий Кудинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость земельных участков за год увеличилась на 10-15%. В среднем сотка земли стоит сегодня 100-150 тысяч рублей, в зависимости от района.