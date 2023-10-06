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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Тюмени цены на земельные участки вырастут на 10%

В Тюмени цены на земельные участки вырастут на 10%

6 октября 2023, 04:35
Фото: 1MI
Загородная недвижимость и земельные участки в Тюмени могут подорожать на 5-10%. Такой прогноз озвучили эксперты рынка.

По словам специалистов, спрос на земельные участки растет с каждым годом. При этом их стоимости не снижается на протяжении нескольких лет. Факторами роста цен являются инфляция, подорожание строительных материалов.

«С каждым годом рынок недвижимости в целом становится более риелторским, и многие стали плюсовать риелторские проценты к стоимости дома, а не вычитать его из маркетингового бюджета», — пояснил РБК Тюмень эксперт в сфере PR & маркетинга для строительных компаний Дмитрий Кудинов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость земельных участков за год увеличилась на 10-15%. В среднем сотка земли стоит сегодня 100-150 тысяч рублей, в зависимости от района.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Загородная недвижимость
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