Только для миллионеров: где под Тюменью продают самую дорогую землю

По данным экспертов, самые дорогую землю продают на Московском, Червишевском и Ирбитском трактах — здесь стоимость сотки начинается от 150 тысяч. При этом есть предложение, в Комарово, в частности, где 1 сотка земельного участка стоит порядка 1 миллиона рублей.