Только для миллионеров: где под Тюменью продают самую дорогую землю

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По данным экспертов, самые дорогую землю продают на Московском, Червишевском и Ирбитском трактах — здесь стоимость сотки начинается от 150 тысяч. При этом есть предложение, в Комарово, в частности, где 1 сотка земельного участка стоит порядка 1 миллиона рублей.
Самыми доступными являются Велижанский и Старотобольский тракты — сотку земли можно приобрети за 30-100 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали квартиры на вторичном рынке. Средняя цена увеличилась на 1,6% — до 5,8 миллионов рублей, квадратного метра на 2,6% — до 109 тысяч рублей.