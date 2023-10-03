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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Где под Тюменью продают самые дешевые земельные участки

Только для миллионеров: где под Тюменью продают самую дорогую землю

3 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI

Где под Тюменью продают самые дешевые земельные участки

В Тюмени с начала года стоимость загородной недвижимости увеличилась на 10%. Сегодня цены на земельные участки варьируются от 30 тысяч за одну сотку до 1 миллиона рублей.

По данным экспертов, самые дорогую землю продают на Московском, Червишевском и Ирбитском трактах — здесь стоимость сотки начинается от 150 тысяч. При этом есть предложение, в Комарово, в частности, где 1 сотка земельного участка стоит порядка 1 миллиона рублей.

Самыми доступными являются Велижанский и Старотобольский тракты — сотку земли можно приобрети за 30-100 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали квартиры на вторичном рынке. Средняя цена увеличилась на 1,6% — до 5,8 миллионов рублей, квадратного метра на 2,6% — до 109 тысяч рублей.

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