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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Здание правительства Тюменской области

Вакансия: тюменскому губернатору ищут старшего помощника

5 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI
Здание правительства Тюменской области
В аппарат губернатора Тюменской области требуется старший помощник. Ему обещают платить до 56 тысяч в месяц.

Вакансия появилась на сайте «Работа России». От соискателя требуется наличие среднего профессионального образования, знание Конституции России, законов Тюменской области и порядка работы в системе электронного документооборота «Директум»,

Старший помощник губернатора Тюменской области будет курировать работу службы по обеспечению деятельности главы региона.

В августе «Наш город» сообщал, что в аппарат губернатора Тюменской области требуется сотрудник отдела спецсвязи. Ему доверят работу с секретной информацией за 21 600 рублей. От кандидата требуется наличие высшего образования и навыков в области криптографической защиты.

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