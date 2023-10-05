Вакансия: тюменскому губернатору ищут старшего помощника

В августе «Наш город» сообщал, что в аппарат губернатора Тюменской области требуется сотрудник отдела спецсвязи. Ему доверят работу с секретной информацией за 21 600 рублей. От кандидата требуется наличие высшего образования и навыков в области криптографической защиты.