Вакансия: тюменскому губернатору ищут старшего помощника

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Вакансия появилась на сайте «Работа России». От соискателя требуется наличие среднего профессионального образования, знание Конституции России, законов Тюменской области и порядка работы в системе электронного документооборота «Директум»,
Старший помощник губернатора Тюменской области будет курировать работу службы по обеспечению деятельности главы региона.
В августе «Наш город» сообщал, что в аппарат губернатора Тюменской области требуется сотрудник отдела спецсвязи. Ему доверят работу с секретной информацией за 21 600 рублей. От кандидата требуется наличие высшего образования и навыков в области криптографической защиты.