В тюменском правительстве нужен сотрудник для работы с секретной информацией

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Соответствующая вакансия появилась на сайте «Работа России». Главный специалист отдела специальной документальной связи должен осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами установленного порядка обращения с секретной информацией, которая поступает по каналам специальной документальной связи
От кандидата требуется наличие высшего образования и навыков в области криптографической защиты информации и её передаче. Соискателю предлагают зарплату в размере 21 600 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании из-за зарплат.