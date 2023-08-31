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В тюменском правительстве нужен сотрудник для работы с секретной информацией

В тюменском правительстве нужен сотрудник для работы с секретной информацией

31 августа 2023, 12:33
Фото: 1MI
В аппарат губернатора Тюменской области требуется сотрудник отдела спецсвязи. Он будет следить за порядком работы с «информацией ограниченного доступа».

Соответствующая вакансия появилась на сайте «Работа России». Главный специалист отдела специальной документальной связи должен осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами установленного порядка обращения с секретной информацией, которая поступает по каналам специальной документальной связи

От кандидата требуется наличие высшего образования и навыков в области криптографической защиты информации и её передаче. Соискателю предлагают зарплату в размере 21 600 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании из-за зарплат.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Секретный агент
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