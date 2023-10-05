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Posted 5 октября, 11:36

Published 5 октября, 11:36

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В 10 тюменских ДШИ обновили музыкальные инструменты

В 10 тюменских ДШИ обновили музыкальные инструменты

5 октября 2023, 11:36
Фото: 1MI
В Тюменской области 10 детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты. Оборудование закуплено в учреждения по нацпроекту «Культура», сообщает Информцентр правительства региона.

Новыми инструментами для занятий музыкой и учебной литературой оснастили ДШИ Тюмени, Ишима, Абатского, Голышмановского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Уватского и Ярковского районов.

«За три года обновлены все 28 школ искусств области. Федеральная поддержка позволила укрепить материально-техническую базу и создать благоприятные условия для подготовки молодых талантов и профессиональной реализации педагогов», — пояснила директор депкультуры ТО Елена Майер.

В 2022-2023 учебном году более 8 000 учеников ДШИ региона участвовали в конкурсах и фестивалях разных уровней и завоевали 2 524 всероссийских и 5 029 международных наград.

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