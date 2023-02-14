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Updated Сегодня, 09:25

Многомиллионный инвестпроект реализуется в Тюменской области

14 февраля 2023, 09:01
Фото: iato.ru

Инвестиционный проект за 10 млн рублей реализуется в Тюменской области

Компания «ЕвроАзия», занимающаяся ремонтом и восстановлением агрегатов для спецтехники и транспортных средств, реализует новый инвестиционный проект за 10 млн рублей. Производственные мощности организации будут увеличены при поддержке Инвестагентства Тюменской области.

Средства получены компанией в качестве займа. Деньги направят на завершение ремонта в производственно-техническом комбинате на улице Авторемонтной в Тюмени. Сейчас в здании идут работы на инженерных сетях, выполняется отделка внутренних помещений, наружных стен и кровли. Закуплено новое оборудование.

Планируется, что благодаря изменениям у организации появится возможность ускорить процесс ремонта агрегатов, а также расширить перечень услуг для спецтехники и найти новых клиентов.

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#Деньги#Инвестпроект#Общество#Тюменская область#Вера Романескул
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