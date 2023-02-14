Многомиллионный инвестпроект реализуется в Тюменской области

Средства получены компанией в качестве займа. Деньги направят на завершение ремонта в производственно-техническом комбинате на улице Авторемонтной в Тюмени. Сейчас в здании идут работы на инженерных сетях, выполняется отделка внутренних помещений, наружных стен и кровли. Закуплено новое оборудование.