В Тюмени пропал 8-летний школьник

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Когда его видели в последний раз, на нем была одета куртка синего цвета с белыми крупными цифрами, серая шапка, на ногах черные ботинки. Рост 115 сантиметров.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Романа Шарафутдинова, просят звонить по телефонам 8 (3452) 27-01-00 отдел полиции №1, 8 950 519 94 59.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски пропавшего накануне 76-летнего пенсионера Абросова Виктора. Пожилого мужчину нашли и с ним все в порядке.