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В Тюмени пропал 8-летний школьник

В Тюмени пропал 8-летний школьник

4 октября 2023, 06:44
Фото: 1MI
В Тюмени пропал 8-летний Роман Шарафутдинов. Ребенок ушел из городской школы № 65, расположенной по улице Бориса Житкова, 1, и до настоящего времени не найден.
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Дети
Фото: Общественная организация "За безопасное детство"

Когда его видели в последний раз, на нем была одета куртка синего цвета с белыми крупными цифрами, серая шапка, на ногах черные ботинки. Рост 115 сантиметров.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Романа Шарафутдинова, просят звонить по телефонам 8 (3452) 27-01-00 отдел полиции №1, 8 950 519 94 59.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски пропавшего накануне 76-летнего пенсионера Абросова Виктора. Пожилого мужчину нашли и с ним все в порядке.

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