В Тюмени ищут пропавшего без вести дедушку в черной кепке

По данным ПО «Белая Сова», он вышел из дома на улице Авторемонтной и исчез. Его рост составляет 160-165 сантиметров, дедушка худощавого телосложения. Был одет в светлые брюки, куртку, кроссовки, чёрную кепку. Он передвигается с помощью трости.