В Тюмени ищут пропавшего без вести дедушку в черной кепке

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По данным ПО «Белая Сова», он вышел из дома на улице Авторемонтной и исчез. Его рост составляет 160-165 сантиметров, дедушка худощавого телосложения. Был одет в светлые брюки, куртку, кроссовки, чёрную кепку. Он передвигается с помощью трости.
Если вы его видели, позвонить в ОП №8 по телефону (3452) 79-41-64.
Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний Максим Разумов был в розыске 10 дней. Мужчина пропал в начале сентября, позже его нашли мёртвым.