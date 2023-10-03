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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Дедушку ищет полиция

В Тюмени ищут пропавшего без вести дедушку в черной кепке

3 октября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Дедушку ищет полиция
В областной столице разыскивают Абросова Виктора Романовича. 76-летний дедушка пропал 3 октября.

По данным ПО «Белая Сова», он вышел из дома на улице Авторемонтной и исчез. Его рост составляет 160-165 сантиметров, дедушка худощавого телосложения. Был одет в светлые брюки, куртку, кроссовки, чёрную кепку. Он передвигается с помощью трости.

Если вы его видели, позвонить в ОП №8 по телефону (3452) 79-41-64.

Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний Максим Разумов был в розыске 10 дней. Мужчина пропал в начале сентября, позже его нашли мёртвым.

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