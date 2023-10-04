В правительстве подготовили меры по стабилизации цен на рынке топлива в России

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Также сообщается о поручениях вице-премьера Александра Новака быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт. Еще одно предложение — провести мониторинг наценок при продаже дизеля для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников.
В правительстве заявили, что цены на дизель в мелком опте уже снизились в среднем на 4 900 рублей за тонну, это произошло в 81 субъекте РФ. При этом ФАС возбудила несколько дел против отдельных компаний по признакам завышения цен на топливо.
По данным Росстата, средняя розничная цена на дизель в России снизилась за неделю с 25 сентября по 2 октября на 0,14% и составила в среднем 64,9 рублей за литр. Цена на Аи-92 упала до 51,14 рублей за литр, а на Аи-95 до 56,16 рублей за литр.
Ранее сообщалось, что в Тюмени после запрета на экспорт топливо подорожало более чем на 1 рубль. По данным сервиса fuelprices.ru, литр АИ-92 стал стоить дороже на 1 рубль 20 копеек (51,86 рублей), а АИ-95 — на 1 рубль 40 копеек (56,95 рублей). В среднем за последние три месяца рост цен на топливо в городе составил около 5 рублей.