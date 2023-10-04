В правительстве подготовили меры по стабилизации цен на рынке топлива в России

Ранее сообщалось, что в Тюмени после запрета на экспорт топливо подорожало более чем на 1 рубль. По данным сервиса fuelprices.ru, литр АИ-92 стал стоить дороже на 1 рубль 20 копеек (51,86 рублей), а АИ-95 — на 1 рубль 40 копеек (56,95 рублей). В среднем за последние три месяца рост цен на топливо в городе составил около 5 рублей.