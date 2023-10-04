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Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

В правительстве подготовили меры по стабилизации цен на рынке топлива в России

В правительстве подготовили меры по стабилизации цен на рынке топлива в России

4 октября 2023, 18:59
Фото: 1MI
Минэнерго и Минфин разработали меры, связанные с заградительными пошлинами для отдельных экспортеров нефтепродуктов, пишет ТАСС со ссылкой на правительство.

Также сообщается о поручениях вице-премьера Александра Новака быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт. Еще одно предложение — провести мониторинг наценок при продаже дизеля для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников.

В правительстве заявили, что цены на дизель в мелком опте уже снизились в среднем на 4 900 рублей за тонну, это произошло в 81 субъекте РФ. При этом ФАС возбудила несколько дел против отдельных компаний по признакам завышения цен на топливо.

По данным Росстата, средняя розничная цена на дизель в России снизилась за неделю с 25 сентября по 2 октября на 0,14% и составила в среднем 64,9 рублей за литр. Цена на Аи-92 упала до 51,14 рублей за литр, а на Аи-95 до 56,16 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что в Тюмени после запрета на экспорт топливо подорожало более чем на 1 рубль. По данным сервиса fuelprices.ru, литр АИ-92 стал стоить дороже на 1 рубль 20 копеек (51,86 рублей), а АИ-95 — на 1 рубль 40 копеек (56,95 рублей). В среднем за последние три месяца рост цен на топливо в городе составил около 5 рублей.

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#Тюмень#Росстат#ФАС#Минфин#Цены на топливо#Правительство#Минэнерго#Заградительные пошлины#Экспортеры нефтепродуктов#Александр Новак
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