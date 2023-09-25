В Тюмени дешевеют лук и капуста, но дорожает мясо

Одновременно с этим выросли цены на томаты и огурцы — если месяц назад эти овощи можно было купить в пределах 93-94 рублей за килограмм, то сегодня в тюменских торговых точках их продают за 113-116 рублей. Также подорожали бананы — стоимость килограмма выросла со 107 рублей до 123 рублей за килограмм.