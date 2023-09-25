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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

В Тюменской области за месяц снизились цены на морковь, капусту и лук

В Тюмени дешевеют лук и капуста, но дорожает мясо

25 сентября 2023, 04:25
Фото: 1MI

В Тюменской области за месяц снизились цены на морковь, капусту и лук

В Тюменской области подешевели овощи. За последнюю неделю, по данным Росстата, снизилась стоимость картофеля, лука, капусты и моркови.

За последний месяц морковь подешевела на 18 рублей — с 68 до 50 рублей, лук на 8 рублей — с 44 до 36 рублей за килограмм. Стоимость картофеля снизилась на 4 рубля (до 34 рублей за килограмм), капусты — на 12 рублей (с 44 до 32 рублей за килограмм).

Одновременно с этим выросли цены на томаты и огурцы — если месяц назад эти овощи можно было купить в пределах 93-94 рублей за килограмм, то сегодня в тюменских торговых точках их продают за 113-116 рублей. Также подорожали бананы — стоимость килограмма выросла со 107 рублей до 123 рублей за килограмм.

Что касается мясной продукции, то цены увеличились как на свинину, говядину, так и на мясо птицы. Килограмм свинины за месяц подорожал на 6 рублей — до 347 рублей, говядины — на три рубля (531 рубль за килограмм). Мясо птицы подорожало на 8 рублей — с 220 до 228 рублей за килограмм.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени взлетели цены на апельсины и мандарины. За последний месяц стоимость цитрусовых увеличилась более чем на 20%, за год рост достиг 70%. В среднем сегодня мандарины апельсины в магазинах продают по цене от 200 до 359 рублей за килограмм.

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