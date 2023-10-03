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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В армию тюменцы не пойдут

Около 20 тюменцев выбрали альтернативную службу в армии

3 октября 2023, 16:28
Фото: 1MI
В армию тюменцы не пойдут
Почти 20 тюменцев выбрали альтернативную службу в армии. Об это сообщил врио регионального военкома Сергей Чирков.
«Тюменцы могут отправиться служить в те места, что определены постановлением. Например, дворниками, санитарами или в духовную семинарию», — сообщил Сергей Чирков на прошедшей 3 октября пресс-конференции.

Общее число молодых людей зависит от количества поданных призывниками заявлений на прохождение альтернативной службы. Все заявления нужно было подать за 6 месяцев до 1 октября.

Ранее «Наш город» отмечал, что искать уклонистов от службы в армии будут всеми доступными методами, которые имеются в военкомате.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Армия
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