Около 20 тюменцев выбрали альтернативную службу в армии

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
«Тюменцы могут отправиться служить в те места, что определены постановлением. Например, дворниками, санитарами или в духовную семинарию», — сообщил Сергей Чирков на прошедшей 3 октября пресс-конференции.
Общее число молодых людей зависит от количества поданных призывниками заявлений на прохождение альтернативной службы. Все заявления нужно было подать за 6 месяцев до 1 октября.
Ранее «Наш город» отмечал, что искать уклонистов от службы в армии будут всеми доступными методами, которые имеются в военкомате.