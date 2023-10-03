Недалеко от центра Тюмени жилой дом разрушается прямо на глазах

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Капитальный ремонт здания обещают провести только через 10-11 лет, но жить в нём сложно уже сейчас.
«Дом по адресу Фрунзе 6, состояние оставляет желать лучшего, до 2044 года обещали выполнить капремонт, а сейчас как в нем жить? Подвал постоянно топит», — сообщила Оксана «Нашему городу».
Крышу трёхэтажного здания починили ещё в 2017 году. Но это не спасает дом от затопления. Трубы в подвале находятся в плачевном состоянии и протекают, жильцы постоянно ощущают запах сырости.
Стоит отметить, что жилой дом находится недалеко от центра города. В прошлом году тюменцы сообщали, что в этом здании много тараканов и комары летают круглый год.