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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Дом на Фрунзе разваливается

Недалеко от центра Тюмени жилой дом разрушается прямо на глазах

3 октября 2023, 14:58
Фото: Тюменка Оксана
Дом на Фрунзе разваливается
В редакцию «Нашего города» обратилась тюменка Оксана. Она сообщила, что жилой дом на улице Фрунзе, 6, постепенно разрушается.

Капитальный ремонт здания обещают провести только через 10-11 лет, но жить в нём сложно уже сейчас.

«Дом по адресу Фрунзе 6, состояние оставляет желать лучшего, до 2044 года обещали выполнить капремонт, а сейчас как в нем жить? Подвал постоянно топит», — сообщила Оксана «Нашему городу».
Фото: Тюменка Оксана

Крышу трёхэтажного здания починили ещё в 2017 году. Но это не спасает дом от затопления. Трубы в подвале находятся в плачевном состоянии и протекают, жильцы постоянно ощущают запах сырости.

Стоит отметить, что жилой дом находится недалеко от центра города. В прошлом году тюменцы сообщали, что в этом здании много тараканов и комары летают круглый год.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#ЖКХ#Проблемы ЖКХ
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