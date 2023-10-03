Тюменский ученый и врач-генеколог Алексей Рудзевич скончался после тяжелой болезни

Он прошел многолетний путь от ординатора до профессора кафедры. Общий стаж его работы по профессии составил 26 лет. В 2012 году Алексей Юрьевич докторскую диссертацию. Смог разработать симуляционный курс по отработке профессиональных навыков для ординаторов.