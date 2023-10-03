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Тюменский ученый и врач-генеколог Алексей Рудзевич скончался после тяжелой болезни

Тюменский ученый и врач-генеколог Алексей Рудзевич скончался после тяжелой болезни

3 октября 2023, 16:20
Фото: Сайт ТюмГМУ
Второго октября на 50-м году жизни скончался известный тюменский гинеколог Алексей Рудзевич. Он долгие годы работал Тюменском государственном медицинском университете.

Он прошел многолетний путь от ординатора до профессора кафедры. Общий стаж его работы по профессии составил 26 лет. В 2012 году Алексей Юрьевич докторскую диссертацию. Смог разработать симуляционный курс по отработке профессиональных навыков для ординаторов.

«Алексей Юрьевич Рудзевич — высококвалифицированный врач, работу на кафедре постоянно совмещал с лечебной практикой в учреждениях здравоохранения Тюмени», — сообщили в медуниверситете.

Прощание доктором пройдёт в Тюмени 3 октября в ритуальном зале на улице Семовских, 4, с 14.00 до 15.00.

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