Тюменский ученый и врач-генеколог Алексей Рудзевич скончался после тяжелой болезни

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Он прошел многолетний путь от ординатора до профессора кафедры. Общий стаж его работы по профессии составил 26 лет. В 2012 году Алексей Юрьевич докторскую диссертацию. Смог разработать симуляционный курс по отработке профессиональных навыков для ординаторов.
«Алексей Юрьевич Рудзевич — высококвалифицированный врач, работу на кафедре постоянно совмещал с лечебной практикой в учреждениях здравоохранения Тюмени», — сообщили в медуниверситете.
Прощание доктором пройдёт в Тюмени 3 октября в ритуальном зале на улице Семовских, 4, с 14.00 до 15.00.