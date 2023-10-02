Жильцам дома в Тобольске, в котором произошел взрыв газа, помогут с документами

Глава города Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале сообщил, что сегодня в 10:00 утра в ДК «Синтез» с участием органов соцзащиты и членов КЧС будет проведена встреча с жителями дома. В рамках встречи в том числе будет обсуждаться вопрос восстановления документов тоболяков, потерявших бумаги при происшествии.