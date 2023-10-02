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Жильцам дома в Тобольске, в котором произошел взрыв газа, помогут с документами

Жильцам дома в Тобольске, в котором произошел взрыв газа, помогут с документами

2 октября 2023, 03:16
Фото: Максим Афанасьев / Телеграм
Сегодня в Тобольске в ДК «Синтез» состоится встреча с жильцами дома, в котором произошел взрыв. Ситуацию взял под контроль глава города.

Минувшей ночью в Тобольске в жилом доме на улице Ремезова произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали три человека, 295 были эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания, где их обеспечили всем необходимым: едой, водой и медицинской помощью.

Глава города Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале сообщил, что сегодня в 10:00 утра в ДК «Синтез» с участием органов соцзащиты и членов КЧС будет проведена встреча с жителями дома. В рамках встречи в том числе будет обсуждаться вопрос восстановления документов тоболяков, потерявших бумаги при происшествии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске из-за взрыва газа загорелась крыша жилого дома. Все жильцы пятиэтажки были экстренно эвакуированы.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тюменцы#Тобольск#ЧП#Газ#Любовь Селезнева
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