Жильцам дома в Тобольске, в котором произошел взрыв газа, помогут с документами

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 03:18
Минувшей ночью в Тобольске в жилом доме на улице Ремезова произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали три человека, 295 были эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания, где их обеспечили всем необходимым: едой, водой и медицинской помощью.
Глава города Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале сообщил, что сегодня в 10:00 утра в ДК «Синтез» с участием органов соцзащиты и членов КЧС будет проведена встреча с жителями дома. В рамках встречи в том числе будет обсуждаться вопрос восстановления документов тоболяков, потерявших бумаги при происшествии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске из-за взрыва газа загорелась крыша жилого дома. Все жильцы пятиэтажки были экстренно эвакуированы.