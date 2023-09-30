В тюменском селе простятся с младшим сержантом, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
1 октября в парке Победы села Вагай в 12:00 часов состоится траурная церемония прощания и памятный митинг, посвящённый скоропостижному уходу из жизни младшего сержанта Дениса Асадулина, сообщает газета «Сельский труженик».
Известно, что у Дениса осталась мама.
«Какое горе, какая утрата, такой молодой. Маме Дениса, всем родным и близким здоровья, терпения и сил. Вечная память герою России», — написали в социальных сетях земляки бойца.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на этой неделе простились с погибшим в зоне СВО Александром Копыловым. Церемония прощания с бойцом состоялась в четверг, 28 сентября.