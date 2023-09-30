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В тюменском селе простятся с младшим сержантом, погибшим на СВО

В тюменском селе простятся с младшим сержантом, погибшим на СВО

30 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
27-летнй сержант из Вагайского района, Денис Асадулин погиб в зоне специальной военной операции на Украине.
Фото: Сельский Труженик

1 октября в парке Победы села Вагай в 12:00 часов состоится траурная церемония прощания и памятный митинг, посвящённый скоропостижному уходу из жизни младшего сержанта Дениса Асадулина, сообщает газета «Сельский труженик».

Известно, что у Дениса осталась мама.

«Какое горе, какая утрата, такой молодой. Маме Дениса, всем родным и близким здоровья, терпения и сил. Вечная память герою России», — написали в социальных сетях земляки бойца.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на этой неделе простились с погибшим в зоне СВО Александром Копыловым. Церемония прощания с бойцом состоялась в четверг, 28 сентября.

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