В спецоперации погиб тюменский контрактник

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Об этом сообщили в администрации Ялуторовска.
Прощание с Александром состоится в четверг, 28 сентября, в ритуальном зале в Ялуторовске, с 12 до 13 часов.
«Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра, которая в СВО потеряла мужа и отца. Передаем слова соболезнования всем родным, близкими, друзьям и сослуживцам. Светлая память об Александре навсегда останется в наших сердцах», — сообщили в администрации города.
А Александра Копылов в Ялуторовске остались супруга и дети.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации 16 сентября погиб уроженец Тюменской области Александр Переладов. Боец неоднократно бывал в Чечне, имеет орден Мужества. Участие в СВО Александр Переладов принимал с 2022 года.