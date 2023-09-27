nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В спецоперации погиб тюменский контрактник

В спецоперации погиб тюменский контрактник

27 сентября 2023, 03:24
Фото: 1MI
В Тюменской области на этот неделе простятся с участником специальной военной операции, погибшим на Украине, контрактником из Ялуторовска Александром Копыловым. Смертельное ранение военный поучил при выполнении боевого задания.
Фото: Ялуторовск: официальные новости

Об этом сообщили в администрации Ялуторовска.

Прощание с Александром состоится в четверг, 28 сентября, в ритуальном зале в Ялуторовске, с 12 до 13 часов.

«Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра, которая в СВО потеряла мужа и отца. Передаем слова соболезнования всем родным, близкими, друзьям и сослуживцам. Светлая память об Александре навсегда останется в наших сердцах», — сообщили в администрации города.

А Александра Копылов в Ялуторовске остались супруга и дети.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации 16 сентября погиб уроженец Тюменской области Александр Переладов. Боец неоднократно бывал в Чечне, имеет орден Мужества. Участие в СВО Александр Переладов принимал с 2022 года.

Читайте также:
«Он мог быть в отпуске сейчас»: в зоне СВО погиб мобилизованный тюменецДочке тюменского бойца, спасшего командира ценой жизни, передали Орден МужестваМобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени
Сегодня, 03:28
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября
Сегодня, 01:07
«Я этого не делал»: почему тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским
Вчера, 09:48
«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени
Вчера, 06:12
Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году
Сегодня, 03:01