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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»

Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»

30 сентября 2023, 05:04
Фото: «Пятница!»
Выпуск о Тюмени выйдет в эфир телеканала «Пятница!» в воскресенье, 1 октября. Ведущие побывают у мастеров ковровых дел, научатся катался на лыжероллах, сплавятся по реке на байдарке.
Фото: «Пятница!»

По правилам реалити-шоу, один из ведущих будет проживать в городе на суточные, а другой — на деньги редакции. Регина будет изучать центр Тюмени вдоль и поперек: напишет картину нефтью, научится ткать настоящие тюменские ковры и примерит настоящее купеческое платье.

Тимур познакомится с жизнью вне мегаполиса — покатается на летнем тюбинге в селе Кулига, сплавится по реке на байдарке, пройдет обряд очищения в этноцентре «Дом северных людей» в деревне Каштырла и научится кататься на лыжероллерах у олимпийской чемпионки по биатлону.

Напомним, съемки реалити-шоу «Руссо Экспрессо» прошли в Тюмени в начале августа. Впечатлениями об областной столице ведущие тогда делились в своих социальных сетях.

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