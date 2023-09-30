Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»

По правилам реалити-шоу, один из ведущих будет проживать в городе на суточные, а другой — на деньги редакции. Регина будет изучать центр Тюмени вдоль и поперек: напишет картину нефтью, научится ткать настоящие тюменские ковры и примерит настоящее купеческое платье.