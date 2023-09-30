Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По правилам реалити-шоу, один из ведущих будет проживать в городе на суточные, а другой — на деньги редакции. Регина будет изучать центр Тюмени вдоль и поперек: напишет картину нефтью, научится ткать настоящие тюменские ковры и примерит настоящее купеческое платье.
Тимур познакомится с жизнью вне мегаполиса — покатается на летнем тюбинге в селе Кулига, сплавится по реке на байдарке, пройдет обряд очищения в этноцентре «Дом северных людей» в деревне Каштырла и научится кататься на лыжероллерах у олимпийской чемпионки по биатлону.
Напомним, съемки реалити-шоу «Руссо Экспрессо» прошли в Тюмени в начале августа. Впечатлениями об областной столице ведущие тогда делились в своих социальных сетях.