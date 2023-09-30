Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября

С 1 октября прием и сдача металлолома будут осуществляться по новым правилам: теперь с физическими лицами рассчитываться нужно только в безналичной форме, независимо от типа сданного лома. Деньги будут поступать клиентам на банковские карты, а история операций — сохраняться в Сети. Кроме того, физлица будут обязаны платить налог от сдачи металлолома в размере 13%, как и на другие виды доходов.