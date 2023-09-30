Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
С 1 октября повышение зарплат ожидает целый ряд работников силовых и военных ведомств. Так, на 10,5% увеличатся оклады для сотрудников:
Помимо этого, такое же повышение ожидает тех, кто проходит военную службу. Одновременно с 1 октября 2023 года на 10,5% будут увеличены военные пенсии.
Также в рамках индексации с 1 октября на 5,5% увеличатся оклады сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, в том числе:
Кроме этого, на 3% будут проиндексированы зарплаты для работников РЖД.
С 1 октября штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 30 тысяч рублей (ранее его размер составлял от 500 до 3 тысяч рублей).
Кроме того, если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), ему будет грозить взыскание в размере до 5 тысяч рублей.
Вводится ответственность и для работодателей за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат. За неисполнение закона для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.
С 1 октября станет обязательной двухфакторная аутентификация на федеральном портале «Госуслуги». Это значит, что для доступа в личный кабинет система помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение — например, одноразовый код из СМС.
С 1 октября по 30 ноября компании могут перечислить обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль — при этой опции ставка для них будет снижена с 10 до 5%. Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль в начале августа, документ вступит в силу с нового года.
Он устанавливает налог для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы. В случае перечисления обеспечительного платежа он будет засчитан в январе 2024 года как уплаченный налог. Бюджет рассчитывает получить за счет налога 300 млрд руб. в 2023 году.
С 1 октября ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на фоне ускорения роста жилищного кредитования. ЦБ признает, что речь идет о «запретительном уровне». Наибольшие надбавки коснутся сегментов долевого строительства.
С октября полная стоимость страховых услуг и страховой премии будет указываться в договоре кредитования. Это позволит гражданам получить полную информацию о стоимости и принять обоснованное решение при выборе страховщика.
ЦБ с 1 октября упростил порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций и поменял их названия их подразделений на «мобильный офис».
Изменения позволят банкам расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Мобильный офис сможет дополнительно проводить операции по кредитованию, переводы по счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме, предоставлять услуги инкассации компаниям.
С 1 октября полисы добровольного страхования банковских карт должны будут не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски. Среди них — мошенническое списание денег.
С 1 октября прием и сдача металлолома будут осуществляться по новым правилам: теперь с физическими лицами рассчитываться нужно только в безналичной форме, независимо от типа сданного лома. Деньги будут поступать клиентам на банковские карты, а история операций — сохраняться в Сети. Кроме того, физлица будут обязаны платить налог от сдачи металлолома в размере 13%, как и на другие виды доходов.
Чтобы соответствовать новым правилам, ломозаготовителям необходимо выбрать банк и подать заявку на подключение к специальной системе Центробанка для безналичного расчета с физическими лицами. Поправки позволят повысить прозрачность при приеме лома и отходов металлов, а также избавиться от «черных» игроков.
С 1 октября начнет действовать закон о деятельности гаражных объединений, а также о правах и обязанностях их участников.
Он определяет такие понятия как «гараж», «гаражный комплекс», «территория гаражного назначения», объясняет правовой статус собственников гаражей и машиномест, а также их общего имущества. Согласно документу, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств.
Кроме этого, закон впервые системно регулирует правовой статус собственников гаражей и машино-мест, закрепляет положения о доле собственника в гаражном комплексе в праве общей собственности на общее имущество в границах территории гаражного назначения (в гаражном комплексе), включая лестничные площадки, лестницы, лифты и коридоры. Предусмотрены и новые способы управления общим имуществом. Принимать решения о ремонте гаражей, благоустройстве земельного участка, выборе способа управления имуществом, заключении договоров с коммунальными службами будет общее собрание собственников. Управлять общим имуществом может только одно товарищество собственников или управляющая организация.
Собрание собственников может проводиться дистанционно с помощью электронных или иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить принимающих участие в заседании.
1 октября вступает в силу указание ЦБ, закрепляющее список ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доступных только квалифицированным инвесторам. Это ценные бумаги, выпущенные в недружественных странах, бумаги, выплата дохода по которым проходит через инфраструктуру таких стран, и другие инструменты, а также российские расписки на акции компаний, размещенные на иностранных биржах из недружественных государств.
Ранее ЦБ постепенно вводил ограничения на покупку бумаг из недружественных стран для «неквалов», сделав их полностью недоступными с начала 2023 года.
С 1 октября в России будет действовать единый нотариальный тариф. Он будет состоять из двух частей: федеральной и региональной. Федеральная часть — это аналог госпошлины. Региональный тариф рассчитывается отдельно для каждого субъекта по экономически обоснованной формуле. Это позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, а в ряде случаев снизить ее.
Региональный тариф нотариальные палаты субъектов РФ будут устанавливать ежегодно.
С 1 октября вступит в силу требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков в стеклотаре и полимерной упаковке.
Это следующий этап введения маркировки напитка: с апреля 2023 года она стала обязательной для производителей и импортеров пива в кегах. Для всех остальных видов упаковки правило вступит в силу с 15 января 2024 года. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Мера должна помочь сократить долю фальсификата и контрафакта.
С 1 октября ФНС повысит налог на добавленную стоимость (НДС) на гамбургеры до 20%.
«Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%», — говорится в письме ФНС.
Для защиты от необоснованного повышения цен с 1 октября введут гибкие экспортные пошлины на ряд товаров с привязкой к курсу рубля. Их размер составит от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. При курсе 80 рублей за доллар и ниже пошлина будет нулевой. Такие пошлины будут действовать до конца 2024 года.
В перечень вошли: алкоголь, драгметаллы, готовые продукты из мяса, рыбы и морепродуктов.
С 1 октября у Роскомнадзора появится право блокировать ресурсы, которые умышленно нарушают законы при помощи рекомендательных технологий.
С целью исключения манипуляций, пропаганды, распространения фейков и др. владельцев сайтов обяжут показывать пользователям правила работы рекомендательного алгоритма, и эти правила должны содержать исчерпывающий перечень сведений, которые собирает платформа.
С 1 октября осужденные к принудительным работам смогут трудиться у индивидуальных предпринимателей. Порядок надзора за такими работниками должен определить Минюст по согласованию с Генпрокуратурой.
Прежде осужденных к принудительным работам можно было привлекать к труду только в организациях любой организационно-правовой формы. А места и работы определяла администрация исправительного центра.