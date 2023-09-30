В Тобольске по дороге в колледж пропал 19-летний студент

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Однако в учебном заведении он так и не появился, телефон не доступен.
Когда его видели в последний раз, был одеж в джинсы темно-зеленые и свитшот коричневого цвета. С собой небольшая сумка Nike. Рост 1,8 метра, телосложение нормальное, волосы светлые, глаза голубые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла, просят звонить по телефону 02/102 или 7 922 041 21 99.
Ранее «Наш Город» писал, что 42-летнего тюменца Максима Разумова, поиски которого продолжались 10 дней, нашли мертвым. Что стало причиной смерти — неизвестно.