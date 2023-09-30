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В Тобольске по дороге в колледж пропал 19-летний студент

В Тобольске по дороге в колледж пропал 19-летний студент

30 сентября 2023, 04:34
Фото: 1MI
В Тобольске пропал 19-летний Павел Сорокин. Молодой человек в пятницу утром вышел из общежития и отправился на занятия в медицинский колледж имени В. Солдатова.
Фото: ВК Надежда Шагаева

Однако в учебном заведении он так и не появился, телефон не доступен.

Когда его видели в последний раз, был одеж в джинсы темно-зеленые и свитшот коричневого цвета. С собой небольшая сумка Nike. Рост 1,8 метра, телосложение нормальное, волосы светлые, глаза голубые.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла, просят звонить по телефону 02/102 или 7 922 041 21 99.

Ранее «Наш Город» писал, что 42-летнего тюменца Максима Разумова, поиски которого продолжались 10 дней, нашли мертвым. Что стало причиной смерти — неизвестно.

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