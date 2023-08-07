Звезды шоу «Орла и решки» посетили Тюмень для съемок нового проекта

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Тюмень посетили звезды тревел-шоу Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Как сообщила в личном Instagram телеведущая, они с коллегой делают кадры для будущего телевизионного проекта. О названии шоумены пока умалчивают. Однако в соцсетях Тодоренко устроила опрос среди подписчиков, узнавая их мнение о том, какой город посетить. В числе прочих поклонники посоветовали телеведущей посетить Тюмень.
Девушка выложила фото на фоне ковров в соцсетях с подписью:
— Вот такое сегодня ковровое настроение. Уже в Тюмени. Ковер ткала. Нефть нашла, мост Влюбленных увидела. Можно домой, — поделилась эмоциями Регина.
Шоумены также поделились с подписчиками фотографиями с набережной на фоне реки Туры.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в конце июня этого года Тюмень посетил участник и ведущий кулинарных шоу Александр Белькович. Он участвует в съёмках программы «100 мест, где поесть». Телеведущий пробыл в областной столице недолго и отправился в Новосибирск.