Звезды шоу «Орла и решки» посетили Тюмень для съемок нового проекта

Тюмень посетили звезды тревел-шоу Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Как сообщила в личном Instagram телеведущая, они с коллегой делают кадры для будущего телевизионного проекта. О названии шоумены пока умалчивают. Однако в соцсетях Тодоренко устроила опрос среди подписчиков, узнавая их мнение о том, какой город посетить. В числе прочих поклонники посоветовали телеведущей посетить Тюмень.