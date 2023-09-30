Тюменец разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажки

По словам очевидцев, до момента падения мужчина выбрался из окна и повис на карнизе. При этом прохожие пытались его вразумить и кричали, чтобы он вернулся обратно в квартиру. В итоге тюменец сорвался и приземлился на козырек расположенного внизу магазина.