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Тюменец разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажки

Тюменец разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажки

30 сентября 2023, 03:49
Фото: 1MI
В Тюмени в пятницу вечером из окна девятиэтажного дома по улице Западносибирской выпал мужчина. К сожалению, от полученных травмы он скончался на месте происшествия.

В департаменте здравоохранения сообщили, что вызов поступил в 21:04, бригада медиков прибыла на место ЧП через 8 минут. Врачи боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам очевидцев, до момента падения мужчина выбрался из окна и повис на карнизе. При этом прохожие пытались его вразумить и кричали, чтобы он вернулся обратно в квартиру. В итоге тюменец сорвался и приземлился на козырек расположенного внизу магазина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 21 сентября на улице Газовиков, 28а, из окна многоэтажки выпала женщина. Она осталась жива и в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице.

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