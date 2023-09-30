Тюменец разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажки

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В департаменте здравоохранения сообщили, что вызов поступил в 21:04, бригада медиков прибыла на место ЧП через 8 минут. Врачи боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
По словам очевидцев, до момента падения мужчина выбрался из окна и повис на карнизе. При этом прохожие пытались его вразумить и кричали, чтобы он вернулся обратно в квартиру. В итоге тюменец сорвался и приземлился на козырек расположенного внизу магазина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 21 сентября на улице Газовиков, 28а, из окна многоэтажки выпала женщина. Она осталась жива и в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице.