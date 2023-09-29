Задача не из легких: большинство тюменцев не могут найти работу по профессии

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Всего 16 процентов тюменцев уверены, что найти работу по профессии достаточно просто. Согласно данным исследования «hh.ru», 11 процентов респондентов не смогли найти ответ на этот вопрос, остальные же 73 процента жителей региона уверены, что поиск работы по профессии — задача не из легких. Так считают не только Тюменцы: в целом, 68 процентов людей, находящихся в поиске работы, никак не могут устроиться по профессии.
По простоте трудоустройства Тюменская область находится на 42 месте в рейтинге российских регионов. Возглавила список Ульяновская область, в которой 33 процента людей считают поиск работы простой задачей. Сложнее всего приходится жителям Белгородской области: там 86 процентов респондентов ответили, что у них не получается устроиться по профессии.
В большинстве случаев найти работу не могут 83 процента соискателей из сферы добычи сырья, 81 процент из сферы искусства, развлечений и массмедиа, 77 процентов из сферы информационных технологий и по 75 процентов юристов и менеджеров.
Без труда находят работу работники торговли, маркетологи, строители, а также представители автомобильного, ресторанного бизнеса и туризма.