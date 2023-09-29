Задача не из легких: большинство тюменцев не могут найти работу по профессии

Всего 16 процентов тюменцев уверены, что найти работу по профессии достаточно просто. Согласно данным исследования «hh.ru», 11 процентов респондентов не смогли найти ответ на этот вопрос, остальные же 73 процента жителей региона уверены, что поиск работы по профессии — задача не из легких. Так считают не только Тюменцы: в целом, 68 процентов людей, находящихся в поиске работы, никак не могут устроиться по профессии.