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Published Сегодня, 04:33

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Задача не из легких: большинство тюменцев не могут найти работу по профессии

Задача не из легких: большинство тюменцев не могут найти работу по профессии

29 сентября 2023, 04:33
Фото: 1MI
Тюменская область занимает 42 место в рейтинге регионов по простоте трудоустройства. Всего 16 процентов тюменцев считают, что устроиться по профессии — не проблема.

Всего 16 процентов тюменцев уверены, что найти работу по профессии достаточно просто. Согласно данным исследования «hh.ru», 11 процентов респондентов не смогли найти ответ на этот вопрос, остальные же 73 процента жителей региона уверены, что поиск работы по профессии — задача не из легких. Так считают не только Тюменцы: в целом, 68 процентов людей, находящихся в поиске работы, никак не могут устроиться по профессии.

По простоте трудоустройства Тюменская область находится на 42 месте в рейтинге российских регионов. Возглавила список Ульяновская область, в которой 33 процента людей считают поиск работы простой задачей. Сложнее всего приходится жителям Белгородской области: там 86 процентов респондентов ответили, что у них не получается устроиться по профессии.

В Тюменской области почти 80 процентов соискателей смогли найти работу
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В большинстве случаев найти работу не могут 83 процента соискателей из сферы добычи сырья, 81 процент из сферы искусства, развлечений и массмедиа, 77 процентов из сферы информационных технологий и по 75 процентов юристов и менеджеров.

Без труда находят работу работники торговли, маркетологи, строители, а также представители автомобильного, ресторанного бизнеса и туризма.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Деньги#Тюменцы#Работа#Профессии#Любовь Селезнева
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