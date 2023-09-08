Тюменки стали чаще искать работу. Почему?

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В августе 2022 года этот показатель не превышал 58%. При этом большая часть соискателей искали работу кассирами, продавцами, курьерами, администраторами, педагогами и водителями, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году нефтегазовые компании разместили около 5 тысяч предложений о работе. В перечень наиболее востребованных специалистов вошли водители, сварщики, инженеры, слесари, токари и разнорабочие.