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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Больше тюменок стали искать работу

Тюменки стали чаще искать работу. Почему?

8 сентября 2023, 07:17
Фото: 1MI

Больше тюменок стали искать работу

Жительницы Тюмени стали чаще размещать свои резюме на платформах с предложениями о работе. По данным аналитиков Зарплаты.ру, в августе доля резюме от представительниц женского пола возросла до 62%.

В августе 2022 года этот показатель не превышал 58%. При этом большая часть соискателей искали работу кассирами, продавцами, курьерами, администраторами, педагогами и водителями, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году нефтегазовые компании разместили около 5 тысяч предложений о работе. В перечень наиболее востребованных специалистов вошли водители, сварщики, инженеры, слесари, токари и разнорабочие.

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