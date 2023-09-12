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Тюменцы массово жалуются на работу почты

Тюменцы массово недовольны работой «Почты России»

12 сентября 2023, 07:39
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
Тюменцы массово жалуются на работу почты
По словам местных жителей, они не могут отправить посылки или забрать их. Некоторые горожане опасаются за сохранность дорогостоящих покупок.

Жители областной столицы недовольны работой «Почты России». Издание 72.ru, ссылаясь на свои источники, сообщает, что многие горожане беспокоятся из-за проблем в сортировочном центре. Тюменцы боятся потерять свои деньги, поскольку заказали скоропортящиеся товары. Кроме того, горожане возмущены тем, что не могут не только получить свои посылки, но и отправить их.

В частности, местные жители возмущены работой сортировочного центра 625960. Оказалось, что уже несколько дней посылки, находящиеся здесь, никуда не отправляются. Другая тюменка тоже негодует. Она заказал живые цветы и ждет уже пятые сутки, когда ей придет посылка.

— Я сама 5-е сутки жду, и тишина. Живые цветы. Придет гербарий! — прокомментировала ситуацию горожанка.

Многие тюменцы подключились к обсуждениям, рассказывая друг другу личные истории. Работа сотрудников «Почты России» выводит из себя жителей областной столицы. По словам тюменцев, многие из них ждут свои посылки больше недели.

— Сроки доставки давно прошли, в приложении операторы несут бред и откровенно издеваются. Когда будет доставлена посылка?! — спрашивает девушка.

Некоторые горожане обвиняют работников почты в воровстве. По словам местного жителя, он составил обращение на почту. Но ответ на вопрос, куда подевалась его дорогостоящая посылка, пришел лишь через месяц.

— Мне нужно заявление на розыск, в котором мне по какой-то причине отказано. Я подозреваю, что мою дорогостоящую посылку украли на сортировочном пункте, — рассказал тюменец.
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Жители города поддержали возмущение тюменца, подчеркнув, что это не первый случай, когда дорогостоящие посылки пропадают на почте. Так, один местный житель рассказал, что у него затерялся товар на сумму более 100 тысяч рублей, который он приобрел на Авито.

Местные жители возмущаются и поддерживают друг друга, делятся многочисленными историями на тему, почему они не могут получить или отправить посылку. Горожане обращаются в прокуратуру, Роспотребнадзор и СМИ.

— Сортировочный центр «Почты» в Тюмени работает в круглосуточном режиме. Возможны задержки отдельных посылок в связи с сезонной текучкой кадров. Чтобы ускорить обработку отправлений, мы выводим в сортировочный центр дополнительных сотрудников, в том числе по аутсорсинговому договору. В ближайшее время мы устраним все задержки, —рассказали в пресс-службе «Почты России».

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что тюменский йог заказал по почте наркотики, думая, что это благовония. После задержания, тюменец рассказал, что является верующим человеком, занимается йогой и заказывал совершенно другой товар. В описании было слово «клубника», и тюменец подумал, что заказывает клубничное благовоние.

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