Тюменцы массово недовольны работой «Почты России»

Жители областной столицы недовольны работой «Почты России». Издание 72.ru, ссылаясь на свои источники, сообщает, что многие горожане беспокоятся из-за проблем в сортировочном центре. Тюменцы боятся потерять свои деньги, поскольку заказали скоропортящиеся товары. Кроме того, горожане возмущены тем, что не могут не только получить свои посылки, но и отправить их.