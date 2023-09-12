Тюменцы массово недовольны работой «Почты России»

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Жители областной столицы недовольны работой «Почты России». Издание 72.ru, ссылаясь на свои источники, сообщает, что многие горожане беспокоятся из-за проблем в сортировочном центре. Тюменцы боятся потерять свои деньги, поскольку заказали скоропортящиеся товары. Кроме того, горожане возмущены тем, что не могут не только получить свои посылки, но и отправить их.
В частности, местные жители возмущены работой сортировочного центра 625960. Оказалось, что уже несколько дней посылки, находящиеся здесь, никуда не отправляются. Другая тюменка тоже негодует. Она заказал живые цветы и ждет уже пятые сутки, когда ей придет посылка.
— Я сама 5-е сутки жду, и тишина. Живые цветы. Придет гербарий! — прокомментировала ситуацию горожанка.
Многие тюменцы подключились к обсуждениям, рассказывая друг другу личные истории. Работа сотрудников «Почты России» выводит из себя жителей областной столицы. По словам тюменцев, многие из них ждут свои посылки больше недели.
— Сроки доставки давно прошли, в приложении операторы несут бред и откровенно издеваются. Когда будет доставлена посылка?! — спрашивает девушка.
Некоторые горожане обвиняют работников почты в воровстве. По словам местного жителя, он составил обращение на почту. Но ответ на вопрос, куда подевалась его дорогостоящая посылка, пришел лишь через месяц.
— Мне нужно заявление на розыск, в котором мне по какой-то причине отказано. Я подозреваю, что мою дорогостоящую посылку украли на сортировочном пункте, — рассказал тюменец.
Жители города поддержали возмущение тюменца, подчеркнув, что это не первый случай, когда дорогостоящие посылки пропадают на почте. Так, один местный житель рассказал, что у него затерялся товар на сумму более 100 тысяч рублей, который он приобрел на Авито.
Местные жители возмущаются и поддерживают друг друга, делятся многочисленными историями на тему, почему они не могут получить или отправить посылку. Горожане обращаются в прокуратуру, Роспотребнадзор и СМИ.
— Сортировочный центр «Почты» в Тюмени работает в круглосуточном режиме. Возможны задержки отдельных посылок в связи с сезонной текучкой кадров. Чтобы ускорить обработку отправлений, мы выводим в сортировочный центр дополнительных сотрудников, в том числе по аутсорсинговому договору. В ближайшее время мы устраним все задержки, —рассказали в пресс-службе «Почты России».
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что тюменский йог заказал по почте наркотики, думая, что это благовония. После задержания, тюменец рассказал, что является верующим человеком, занимается йогой и заказывал совершенно другой товар. В описании было слово «клубника», и тюменец подумал, что заказывает клубничное благовоние.