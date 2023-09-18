В Тюменской области почти 80 процентов соискателей смогли найти работу

Как следует из статистики Департамента труда и занятости населения, некоторые сферы испытывают кадровый голод. В работниках нуждаются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, образовательные и медицинские учреждения, а также не хватает строителей. В общей сложности, на момент публикации статистики в Тюменской области было 22 601 свободное рабочее место.