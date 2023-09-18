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В Тюменской области почти 23 тысячи свободных рабочих места

В Тюменской области почти 80 процентов соискателей смогли найти работу

18 сентября 2023, 02:50
Фото: Midjourney
В Тюменской области почти 23 тысячи свободных рабочих места
По данным Департамента труда и занятости, 78.1 процент соискателей смогли найти работу. Для сравнения, ровно год назад этот показатель остановился на отметке 69.8 процентов.

Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области довольно низок — 0.34 процента. Подходящую работу ищут 4 537 человек, 2 488 из которых официально числятся безработными.

Как следует из статистики Департамента труда и занятости населения, некоторые сферы испытывают кадровый голод. В работниках нуждаются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, образовательные и медицинские учреждения, а также не хватает строителей. В общей сложности, на момент публикации статистики в Тюменской области было 22 601 свободное рабочее место.

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Всего в этом году в центр занятости обратились 35 710 человек, 27 887 из которых смогли найти работу. Для сравнения, в прошлом году из 44 134 обратившихся удалось трудоустроить 30 823.

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#Общество#Тюменская область#Работа#Статистика#Любовь Селезнева
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