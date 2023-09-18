В Тюменской области почти 80 процентов соискателей смогли найти работу

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Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области довольно низок — 0.34 процента. Подходящую работу ищут 4 537 человек, 2 488 из которых официально числятся безработными.
Как следует из статистики Департамента труда и занятости населения, некоторые сферы испытывают кадровый голод. В работниках нуждаются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, образовательные и медицинские учреждения, а также не хватает строителей. В общей сложности, на момент публикации статистики в Тюменской области было 22 601 свободное рабочее место.
Всего в этом году в центр занятости обратились 35 710 человек, 27 887 из которых смогли найти работу. Для сравнения, в прошлом году из 44 134 обратившихся удалось трудоустроить 30 823.