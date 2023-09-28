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Зарплата важнее всего: на что ориентируются тюменцы при выборе вакансий

Зарплата важнее всего: на что ориентируются тюменцы при выборе вакансий

28 сентября 2023, 03:17
Фото: Midjourney
При поиске работы тюменцы обращают внимание не только на уровень зарплат. Людей также волнует график, но на ценности компании соискатели готовы закрыть глаза.

Выбирая подходящую для себя вакансию, тюменцы в первую очередь обращают внимание на уровень зарплаты, страхование и социальный пакет. В исследовании, проведенном специалистами агрегатора по поиску работы «HH.RU» говорится, что этот пункт респонденты оценили на 4.6 балла из пяти максимальных.

Немаловажным тюменцы считают и график работы: людям нужно, чтобы баланс между работой и личной жизнью не был нарушен. Этот пункт опрошенные оценили в 4.4 балла. Следующими по важности соискатели считают наличие отзывов о работодателе и возможности карьерного роста. Каждый пункт был оценен в 4.0 балла.

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Прежде чем согласиться на то или иное предложение и устроиться в компанию, тюменцы также интересуются местоположением офиса (этот пункт был оценен на 3.8 балла), а также наличием возможности работать удаленно и проектами, над которыми работает компания. Важность этих моментов была оценена на 3.7 балла.

Меньше всего соискателей волнуют ценности компании и корпоративная культура. Эти пункты были оценены на 3.2 и 3.1 балла соответственно.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Работа#Исследования#Опрос#Любовь Селезнева
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