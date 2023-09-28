Зарплата важнее всего: на что ориентируются тюменцы при выборе вакансий

Прежде чем согласиться на то или иное предложение и устроиться в компанию, тюменцы также интересуются местоположением офиса (этот пункт был оценен на 3.8 балла), а также наличием возможности работать удаленно и проектами, над которыми работает компания. Важность этих моментов была оценена на 3.7 балла.