Зарплата важнее всего: на что ориентируются тюменцы при выборе вакансий

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Выбирая подходящую для себя вакансию, тюменцы в первую очередь обращают внимание на уровень зарплаты, страхование и социальный пакет. В исследовании, проведенном специалистами агрегатора по поиску работы «HH.RU» говорится, что этот пункт респонденты оценили на 4.6 балла из пяти максимальных.
Немаловажным тюменцы считают и график работы: людям нужно, чтобы баланс между работой и личной жизнью не был нарушен. Этот пункт опрошенные оценили в 4.4 балла. Следующими по важности соискатели считают наличие отзывов о работодателе и возможности карьерного роста. Каждый пункт был оценен в 4.0 балла.
Прежде чем согласиться на то или иное предложение и устроиться в компанию, тюменцы также интересуются местоположением офиса (этот пункт был оценен на 3.8 балла), а также наличием возможности работать удаленно и проектами, над которыми работает компания. Важность этих моментов была оценена на 3.7 балла.
Меньше всего соискателей волнуют ценности компании и корпоративная культура. Эти пункты были оценены на 3.2 и 3.1 балла соответственно.