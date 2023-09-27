В тюменском госпитале 93-летнего дедушку обвинили в нападении на санитарку

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Врачи обвинили 93-летнего дедушку в нападении на санитарку. При этом родственники тюменца отметили, что у него сломан нос. Пожилой мужчина сообщил, что ничего не помнит и на санитарку он не нападал.
«По поступившему заявлению сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД по Тюменской области «Нашему городу».
Проверку пообещали провести и в депздраве.
В июле «Наш город» сообщал, что родственники пациентов, которые находятся на лечении в тюменском госпитале для ветеранов (на Котовского), жалуются на плохие условия в стационаре. В больничных палатах грязно, постельное белье не меняется, пациентам порой не хватает еды.