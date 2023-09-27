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Пожилой мужчина сообщил, что ничего не помнит и на санитарку он не нападал

В тюменском госпитале 93-летнего дедушку обвинили в нападении на санитарку

27 сентября 2023, 11:25
Фото: 1MI
Пожилой мужчина сообщил, что ничего не помнит и на санитарку он не нападал
Всё произошло когда его госпитализировали в больницу с пневмонией. Дедушка пробыл в госпитале для ветеранов войны несколько дней.

Врачи обвинили 93-летнего дедушку в нападении на санитарку. При этом родственники тюменца отметили, что у него сломан нос. Пожилой мужчина сообщил, что ничего не помнит и на санитарку он не нападал.

«По поступившему заявлению сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД по Тюменской области «Нашему городу».

Проверку пообещали провести и в депздраве.

В июле «Наш город» сообщал, что родственники пациентов, которые находятся на лечении в тюменском госпитале для ветеранов (на Котовского), жалуются на плохие условия в стационаре. В больничных палатах грязно, постельное белье не меняется, пациентам порой не хватает еды.

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