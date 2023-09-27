Тюменцы не хотят покупать самый маленький дом в мире

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Строение на 2,6 квадратных метра можно было заказать с начала августа. Люди им интересуются, в основном домик нужен для рыбалки и охоты. Строение очень маленькое и его можно поставить в лесу, где нет коммуникаций. Но заказов мало.
«Дом очень маленький — 2,6 квадратных метра. У нас в производстве в основном строения на 30 — 60 „квадратов“, — сообщили „Нашему городу“ в компании „Пока Нет Дома“.
В начале августа «Наш город» сообщал, что тюменская компания построила самый маленький дом в мире и теперь является претендентом на внесение в Книгу рекордов России.