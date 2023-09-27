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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Строение всего 2,6 квадратных метра.

Тюменцы не хотят покупать самый маленький дом в мире

27 сентября 2023, 12:22
Фото: 1MI
Строение всего 2,6 квадратных метра.
«Наш город» решил узнать, как идут дела у проекта «Кроха» — самого маленького дома в мире. Его придумали тюменские строители.

Строение на 2,6 квадратных метра можно было заказать с начала августа. Люди им интересуются, в основном домик нужен для рыбалки и охоты. Строение очень маленькое и его можно поставить в лесу, где нет коммуникаций. Но заказов мало.

«Дом очень маленький — 2,6 квадратных метра. У нас в производстве в основном строения на 30 — 60 „квадратов“, — сообщили „Нашему городу“ в компании „Пока Нет Дома“.
Фото: Глеб Штефан

В начале августа «Наш город» сообщал, что тюменская компания построила самый маленький дом в мире и теперь является претендентом на внесение в Книгу рекордов России.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Строительство дома
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