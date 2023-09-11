Тюмень заняла второе место в стране по объему продаж новостроек

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
Тюмень вошла в тройку лидеров страны по объему проданных новостроек. Она заняла почетное второе место, уступив лидирующую позицию Краснодару. При этом, областная столица обогнала Екатеринбург.
— Средняя площадь проданных на первичном рынке квартир по итогам июля — 48,4 кв. м. Средняя цена квадратного метра проданных квартир от застройщика — 114 730 ₽, — рассказали в риэлторской компании «Этажи».
По данным ГК «Самолет», за прошедшие семь месяцев 2023 года, продажи в областной столице на человека составили 0,62 кв. м. Тогда как в июле прошлого года этот был равен 0,39 кв. м.
Для сравнения, в Краснодаре на текущий год продажи составили 0,68 кв. м. В июле прошлого года — 0,4 кв. м. В Екатеринбурге аналогичный период: 0,45 кв. м и 0,34 кв. м.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что депутаты гордумы выступили с предложением закрыть долги по ипотеке многодетным семьям. В эту категорию попадают граждане, имеющие троих и более детей.
Кроме того, мы писали, что в областной столице резко выросли цены на жилье и увеличился спрос на вторичку. По словам экспертов, в среднем, скачок спроса на недвижимость, как и на жилищные кредиты увеличился на 40%. Одновременно со спросом возросли цены на «вторичку» — стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически сравнялась со стоимостью «квадрата» в новостройках и достигла 109 тысяч рублей (в новостройках — 118 тысяч).