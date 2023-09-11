Тюмень заняла второе место в стране по объему продаж новостроек

Кроме того, мы писали, что в областной столице резко выросли цены на жилье и увеличился спрос на вторичку. По словам экспертов, в среднем, скачок спроса на недвижимость, как и на жилищные кредиты увеличился на 40%. Одновременно со спросом возросли цены на «вторичку» — стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически сравнялась со стоимостью «квадрата» в новостройках и достигла 109 тысяч рублей (в новостройках — 118 тысяч).