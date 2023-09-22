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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Многоэтажки появятся в районе улицы 2-я Луговая

В заречной части Тюмени построят пешеходный бульвар и жилой район

22 сентября 2023, 15:05
Многоэтажки появятся в районе улицы 2-я Луговая
В областной столице застроят новыми домами заречную часть города. Многоэтажки появятся в районе улицы 2-я Луговая.

По данным «Нашего города», первые строения тут появятся через 2-3 года. Землю в этом районе уже купили. Сначала застройщик должен снести 130 частных домовладений (большинство из них одноэтажные). Ожидается, что первое многоэтажное здание начнут строить в 2024 году. В будущем тут появятся 17 многоэтажек и объекты инфраструктуры, проект строительства в заречной части Тюмени рассчитан до 2037 года.

В этом же районе появится пешеходный бульвар, он соединит 8 многоквартирных домов.

Стоит отметить, что согласно распоряжения губернатор Тюменской области, в заречной части Тюмени под снос попадут 323 индивидуальных жилых дома, 4 многоквартирных строения, 63 сооружения инженерно-технического обеспечения.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Строительство дорог#Строительство дома
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