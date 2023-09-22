В заречной части Тюмени построят пешеходный бульвар и жилой район

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По данным «Нашего города», первые строения тут появятся через 2-3 года. Землю в этом районе уже купили. Сначала застройщик должен снести 130 частных домовладений (большинство из них одноэтажные). Ожидается, что первое многоэтажное здание начнут строить в 2024 году. В будущем тут появятся 17 многоэтажек и объекты инфраструктуры, проект строительства в заречной части Тюмени рассчитан до 2037 года.
В этом же районе появится пешеходный бульвар, он соединит 8 многоквартирных домов.
Стоит отметить, что согласно распоряжения губернатор Тюменской области, в заречной части Тюмени под снос попадут 323 индивидуальных жилых дома, 4 многоквартирных строения, 63 сооружения инженерно-технического обеспечения.