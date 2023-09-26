nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Поиск людей в лесу

Пропавшего тюменца нашли мертвым почти через два года поисков

26 сентября 2023, 13:55
Фото: 1MI
Поиск людей в лесу
Стало известно о смерти тюменца, который пропал ещё в 2021 году. Его тело нашли на этой неделе.

Тюменца Андрея Ушакова разыскивали с ноября 2021 года. Предполагается, что 40-летний мужчина скончался ещё несколько лет назад.

На прошлой неделе стало известно, что поисковикам удалось найти тело 42-летнего тюменца Максима Разумова. Он был в розыске почти 10 дней, его нашли мёртвым.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области успешно завершены поиски пропавших грибников. В лесу заблудились глухонемые мужчина и женщина из Нижнетавдинского района. Волонтёры несколько часов прочесывали лес в районе сел Бухтал — Тюнево.

Читайте также:
Сбежал от мамы: в Винзилях и в Тюмени ищут 13-летнего мальчикаВ Тюмени пропал без вести дедушка в спортивных штанах«Внука никто не искал»: в зоне СВО пропал лейтенант из Тюмени
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Поиск человека
Подпишитесь
«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени
Сегодня, 06:12
«Я этого не делал»: почему тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским
Сегодня, 09:48
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября
Сегодня, 02:52
В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей
Вчера, 16:54
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства
Вчера, 10:06
«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату
Вчера, 09:06