Пропавшего тюменца нашли мертвым почти через два года поисков

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Тюменца Андрея Ушакова разыскивали с ноября 2021 года. Предполагается, что 40-летний мужчина скончался ещё несколько лет назад.
На прошлой неделе стало известно, что поисковикам удалось найти тело 42-летнего тюменца Максима Разумова. Он был в розыске почти 10 дней, его нашли мёртвым.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области успешно завершены поиски пропавших грибников. В лесу заблудились глухонемые мужчина и женщина из Нижнетавдинского района. Волонтёры несколько часов прочесывали лес в районе сел Бухтал — Тюнево.