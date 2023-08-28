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В Тюмени пропал без вести дедушка в спортивных штанах

В Тюмени пропал без вести дедушка в спортивных штанах

28 августа 2023, 15:50
Фото: 1MI
В областной столице ищут пропавшего пенсионера Владимира Хмелецкого. Об этом сообщает поисковая группа «ЛизаАлерт».
«Пропал Хмелецкий Владимир Григорьевич, 66 лет. Ленинский АО, Тюмень. 28 августа вышел из дома в неизвестном направлении», — сообщили тюменские волонтёры.

Его рост 170 сантиметров, волосы седые, мужчина нормального телосложения, глаза синие. Если вы его видели, сообщите об этом волонтёрам по телефону 8(922) 005 9559.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские с начала года нашли более 1 200 пропавших тюменцев. В поисках помогают волонтеры и публикации в соцсетях, в СМИ. По статистике полиции, 90% пропавших в течение 10 дней.

Сотни пропавших без вести людей ищут в Тюменской области
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Поиск человека
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