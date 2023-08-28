В Тюмени пропал без вести дедушка в спортивных штанах

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские с начала года нашли более 1 200 пропавших тюменцев. В поисках помогают волонтеры и публикации в соцсетях, в СМИ. По статистике полиции, 90% пропавших в течение 10 дней.