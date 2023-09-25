Сбежал от мамы: в Винзилях и в Тюмени ищут 13-летнего мальчика

На данный момент школьника ищут и в Винзилях и в Тюмени. К поискам подключились полиция и родственники мальчика. Если вы его видел, позвоните по телефону 8 800 56 76. Он был одет в черную кофту, футболку, спортивные брюки и белые кроссовки.