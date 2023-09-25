Сбежал от мамы: в Винзилях и в Тюмени ищут 13-летнего мальчика

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Стали известны подробности исчезновения подростка.
«Мальчик приехал с мамой из Ишима. Они должны были идти в больницу, но он убежал», — сообщила «Нашему городу» волонтёр поискового отряда Виктория А.
На данный момент школьника ищут и в Винзилях и в Тюмени. К поискам подключились полиция и родственники мальчика. Если вы его видел, позвоните по телефону 8 800 56 76. Он был одет в черную кофту, футболку, спортивные брюки и белые кроссовки.
Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний Максима Разумова был в розыске с седьмого сентября. Его нашли мёртвым через 10 дней поисков.