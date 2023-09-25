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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Полиция разыскивает школьника

Сбежал от мамы: в Винзилях и в Тюмени ищут 13-летнего мальчика

25 сентября 2023, 14:20
Фото: 1MI
Полиция разыскивает школьника
Пропавшего утром тюменца Ивана Кунгурова ищут в Винзилях и в Тюмени. 13-летний мальчик сбежал от мамы.

Стали известны подробности исчезновения подростка.

«Мальчик приехал с мамой из Ишима. Они должны были идти в больницу, но он убежал», — сообщила «Нашему городу» волонтёр поискового отряда Виктория А.

На данный момент школьника ищут и в Винзилях и в Тюмени. К поискам подключились полиция и родственники мальчика. Если вы его видел, позвоните по телефону 8 800 56 76. Он был одет в черную кофту, футболку, спортивные брюки и белые кроссовки.

В Тюменской области ищут 13-летнего подростка из поселка Винзили
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Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний Максима Разумова был в розыске с седьмого сентября. Его нашли мёртвым через 10 дней поисков.

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