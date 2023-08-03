«Внука никто не искал»: в зоне СВО пропал лейтенант из Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских добровольцев лишают части выплат. Проблема приобретает массовый характер. Один за другим жители региона сообщают о том, что не могут получить обещанные вознаграждения и документы ветеранов боевых действий. Отказ в выплатах объясняют тем, что контракт заключается с другим регионом. Многие военные не проверяют документы при отправке в зону СВО.