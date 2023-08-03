«Внука никто не искал»: в зоне СВО пропал лейтенант из Тюмени

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:53
Известно, что тюменцу 24 года. Ефим Кузнецов ранее учился в ТВВИКУ, он лейтенант. Мужчина отправился на спецоперацию в конце января 2023 года. Пятого июля он последний раз написал своим родным и больше не выходил на связь.
По словам Елены Ефремовой, бабушки военного, в тот день солдаты находились в Луганской области, в районе одного из поселков.
«Перед этим Ефим прислал сообщение: „Бабушка, у меня всё хорошо“. С ними еще было человек 40. Они между собой знакомы не были. Когда по рации поступила команда, что летит дрон, внук дал команду: мины сложить под дерево. Недалеко от дерева один парень лег, через метра три лег Ефим», — сообщила изданию 72.ру бабушка военного Елена Ефремова.
Там произошел взрыв, возле дерева упала мина. По словам родственников один солдат точно находится в госпитале, но о судьбе Ефима ничего неизвестно. Сначала родные пытались узнать о нём через военную часть, потом связались с сослуживцем военного.
«Один из водителей сказал, что вроде кто-то видел, как Ефим побежал в лесополосу. По-видимому, был контужен. Другой сослуживец позвонил мне и сказал, что внука никто не искал», — сообщила Елена Ефремова.
Были сообщения, что «Ефим „взорвался“ и отлететь на 30 метров». Его близкие обращались в военную прокуратуру тюменского гарнизона, «Красный крест», западный военный округ, Следственный комитет. Никто пока ничего не знает. С 5 июля лесополосу, где всё произошло никто не обследовал.
Отец тюменского военного, Денис Кузнецов, собирается пойти на прием к начальнику ТВВИКУ. В аппарате уполномоченного по правам человека в Тюменской области сообщили, что обращений от родственников пропавшего бойца не поступало.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских добровольцев лишают части выплат. Проблема приобретает массовый характер. Один за другим жители региона сообщают о том, что не могут получить обещанные вознаграждения и документы ветеранов боевых действий. Отказ в выплатах объясняют тем, что контракт заключается с другим регионом. Многие военные не проверяют документы при отправке в зону СВО.