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Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

На купюрах разместят больше защитных элементов

В октябре Центробанк покажет новые купюры

25 сентября 2023, 03:33
Фото: 1MI
На купюрах разместят больше защитных элементов
В следующем месяце Центробанк презентует новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей. Их внешний вид пообещали сильно не менять.

Центробанк запланировал показать в октябре новые купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.

Обновленные банкноты будут иметь больше защитных элементов, их печатью уже занимается Гознак. Как и всегда, новые купюры сразу будут выданы банкам, чтобы они могли их протестировать.

Белов отметил, что цвета купюр останутся теми же, а также добавил, что экспертная группа в данный момент занимается обновлением купюры номиналом в 500 рублей. В оборот она поступит в следующем году.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Деньги#Купюры#Рубль#Любовь Селезнева
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