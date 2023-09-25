В октябре Центробанк покажет новые купюры

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Центробанк запланировал показать в октябре новые купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Обновленные банкноты будут иметь больше защитных элементов, их печатью уже занимается Гознак. Как и всегда, новые купюры сразу будут выданы банкам, чтобы они могли их протестировать.
Белов отметил, что цвета купюр останутся теми же, а также добавил, что экспертная группа в данный момент занимается обновлением купюры номиналом в 500 рублей. В оборот она поступит в следующем году.