Россиянам стало сложнее переводить деньги в китайской валюте в системе SWIFT

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
По данным «Новых Известий», Центробанк РФ уже поместил курс юаня на своем сайте на первое место. Обороты в этой валюте выше, чем у доллара. Ещё в 2021 году юань занимал 3-е место после доллара и евро, и вот теперь — обогнала всех. Отныне «здоровье рубля» будет замеряться именно по юаню.
Граждане уже массово отказывают в платежах в юанях. Сделать перевод в этой валюте сложно. Известно, что Центробанк разрешил россиянам переводить со своих банковских счетов за границу до 1 миллиона долларов в месяц, однако в реальности, в России практически не осталось банков, совершающих крупные трансграничные SWIFT-переводы.
Другие финансовые организации ставят своим клиентам «заградительные» условия. Вот и приходится россиянам прибегать к альтернативным валютам, и в первую очередь — к юаню. Комиссия за перевод иногда составляет 2-3% (за трансграничные переводы). В других банках существует твердая комиссия в твердых валютах, для того чтобы отправить юань за границу. В Райффайзенбанке она составляет 300 долларов.
Но теперь почти две трети платежей в юанях просто «зависает» или отклоняется. А ведь на китайскую валюту, судя по данным Центробанка, приходится около 30% всех внешнеторговых сделок в России, и большая часть оборота валютного рынка МосБиржи. Сложности возникают именно у SWIFT-переводов в юанях. В понедельник 28 августа, по данным издания, были сделаны 361 успешный платеж, а 783 не прошли.
Еще хуже ситуация с дирхамами ОАЭ, там число отказов выросло до 80%: Платежей в казахстанских тенге блокируется две трети, а в швейцарских франках половина. Зато привычные доллары и евро не подводят, несмотря на то что министр финансов Силуанов и назвал их «токсичными фантиками». как ни парадоксально, дают больше шансов на успешный перевод. Успешны более 90% долларовых переводов, и около двух третей евровых.
Ранее «Наш город» сообщал, что за первые шесть месяцев 2023 года объем выданных кредитов тюменским компаниям составил 97 млрд рублей. Рост за год составил 60%. Общий кредитный портфель для малых и средних предприятий в Тюмени увеличился на 40% и достиг 272 млрд рублей за год. В РФ по итогам третьего квартала ожидается рост экономики, бюджет станет уже профицитным.