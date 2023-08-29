Россиянам стало сложнее переводить деньги в китайской валюте в системе SWIFT

Еще хуже ситуация с дирхамами ОАЭ, там число отказов выросло до 80%: Платежей в казахстанских тенге блокируется две трети, а в швейцарских франках половина. Зато привычные доллары и евро не подводят, несмотря на то что министр финансов Силуанов и назвал их «токсичными фантиками». как ни парадоксально, дают больше шансов на успешный перевод. Успешны более 90% долларовых переводов, и около двух третей евровых.