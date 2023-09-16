Тюменцы потратили миллиарды рублей. На что ушли деньги?

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Согласно данным Тюменьстата, большая часть денежных средств была потрачена на оплату услуг сферы ЖКХ, телекоммуникаций, транспорта. В среднем каждый житель региона тратил ежемесячно на услуги около 8,5 тысяч рублей.
По информации Росстата, среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область вышла на второй место по динамике рынка платных услуг. Лидером является Свердловская область — там объем оказанных платных услуг возрос на 7,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года на 45,5% выросли цена на услуги зарубежного туризма. На 12,3% подорожали ветеринарные услуги, на 9,4% — услуги банков, на 8,9% — медицинские.