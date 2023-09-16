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С начала года тюменцы потратили 95,5 миллиардов рублей на услуги

Тюменцы потратили миллиарды рублей. На что ушли деньги?

16 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI

С начала года тюменцы потратили 95,5 миллиардов рублей на услуги

Жители Тюменской области за семь месяцев 2023 года потратили порядка 95,5 миллиардов рублей на оплату услуг. За год объем предоставленных услуг увеличились на 2,9%.
Фото: Тюменьстат

Согласно данным Тюменьстата, большая часть денежных средств была потрачена на оплату услуг сферы ЖКХ, телекоммуникаций, транспорта. В среднем каждый житель региона тратил ежемесячно на услуги около 8,5 тысяч рублей.

По информации Росстата, среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область вышла на второй место по динамике рынка платных услуг. Лидером является Свердловская область — там объем оказанных платных услуг возрос на 7,5%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года на 45,5% выросли цена на услуги зарубежного туризма. На 12,3% подорожали ветеринарные услуги, на 9,4% — услуги банков, на 8,9% — медицинские.

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