Почти четверть тюменцев задумывается о смене профессии

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Около 25 процентов тюменцев задумываются о смене профессии. Еще 28 процентов жалеют о выбранной сфере деятельности, а 26 процентов боятся остаться без работы из-за активного развития технологий. При проведении соцопроса свое мнение высказали 2.5 тысячи человек.
Согласно данным, предоставленным исследовательским центром «Зарплата.ру», тюменцы считают, что наиболее перспективные профессии связаны с кибербезопасностью, разработкой протезов и искусственным интеллектом.
Однако, 88 процентов опрошенных считают, что никакие технологии не заменят врачей, 68 процентов считают перспективной работу в строительной сфере, 63 процента — в правоохранительных органах, а 31 процент — в сфере страхования. Как считают тюменцы, искусственный интеллект может лишь дополнить эти профессии, но никак не заменить.