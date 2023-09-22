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Исследовательский центр опросил 2.5 тысячи человек

Почти четверть тюменцев задумывается о смене профессии

22 сентября 2023, 03:37
Фото: Midjourney
Исследовательский центр опросил 2.5 тысячи человек
Соцопрос показал, что почти треть тюменцев боится потерять работу из-за развития технологий. Однако, по их мнению, некоторых специалистов не сможет заменить никакой искусственный интеллект.

Около 25 процентов тюменцев задумываются о смене профессии. Еще 28 процентов жалеют о выбранной сфере деятельности, а 26 процентов боятся остаться без работы из-за активного развития технологий. При проведении соцопроса свое мнение высказали 2.5 тысячи человек.

Согласно данным, предоставленным исследовательским центром «Зарплата.ру», тюменцы считают, что наиболее перспективные профессии связаны с кибербезопасностью, разработкой протезов и искусственным интеллектом.

В Тюменской области почти 80 процентов соискателей смогли найти работу
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Однако, 88 процентов опрошенных считают, что никакие технологии не заменят врачей, 68 процентов считают перспективной работу в строительной сфере, 63 процента — в правоохранительных органах, а 31 процент — в сфере страхования. Как считают тюменцы, искусственный интеллект может лишь дополнить эти профессии, но никак не заменить.

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#Общество#Аналитика#Тюменская область#Тюменцы#Работа#Исследования#Опрос#Любовь Селезнева
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