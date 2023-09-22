Почти четверть тюменцев задумывается о смене профессии

Однако, 88 процентов опрошенных считают, что никакие технологии не заменят врачей, 68 процентов считают перспективной работу в строительной сфере, 63 процента — в правоохранительных органах, а 31 процент — в сфере страхования. Как считают тюменцы, искусственный интеллект может лишь дополнить эти профессии, но никак не заменить.