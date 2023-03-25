Тюменцы рассказали, что они думают о вырубке деревьев: результаты опроса удивят

Исходя из результатов опроса, большинство проголосовало «против», так как в городе нужно больше зелёных насаждений. На втором месте оказались те, кто считает, что вместо срубленных деревьев необходимо сажать новые. За вырубку на данный момент отдали голос лишь 3% из опрошенных.