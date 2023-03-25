Тюменцы рассказали, что они думают о вырубке деревьев: результаты опроса удивят

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
«В очередной раз хочу поднять тему вырубки деревьев в нашем лучшем городе Земли. На фото все срубленные деревья — здоровые клёны и рябины. Пни закрашены обычной краской. Такая же ситуация во многих дворах. Сколько ещё будут уродовать нашу Тюмень?!» — возмутилась подписчица.
Исходя из результатов опроса, большинство проголосовало «против», так как в городе нужно больше зелёных насаждений. На втором месте оказались те, кто считает, что вместо срубленных деревьев необходимо сажать новые. За вырубку на данный момент отдали голос лишь 3% из опрошенных.
Ранее «Наш город» писал, что собственники ЖК «Горизонт» жаловались на уничтожение березовой рощи, из-за которой тюменцы приобретали жилье.