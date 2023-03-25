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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Тюменцы рассказали, что они думают о вырубке деревьев: результаты опроса удивят

25 марта 2023, 18:14
Фото: ЧС "Тюмень "

Жители Тюмени жалуются на вырубку деревьев в городе

В паблике «ЧС Тюмень» разместили жалобу от местной жительницы на вырубку деревьев по улице Белинского. Горожанка решила провести опрос местных жителей на тему, кто выступает «за» подобный процесс и кто «против» него.
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«В очередной раз хочу поднять тему вырубки деревьев в нашем лучшем городе Земли. На фото все срубленные деревья — здоровые клёны и рябины. Пни закрашены обычной краской. Такая же ситуация во многих дворах. Сколько ещё будут уродовать нашу Тюмень?!» — возмутилась подписчица.

Исходя из результатов опроса, большинство проголосовало «против», так как в городе нужно больше зелёных насаждений. На втором месте оказались те, кто считает, что вместо срубленных деревьев необходимо сажать новые. За вырубку на данный момент отдали голос лишь 3% из опрошенных.

Ранее «Наш город» писал, что собственники ЖК «Горизонт» жаловались на уничтожение березовой рощи, из-за которой тюменцы приобретали жилье.

 

Собственники жилья в тюменском ЖК «Горизонт» заявили о возобновлении вырубок деревьев
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#Елена Чебоксарова#Деревья#Вырубка деревьев#Общество#Жалоба#Новости тюмени#Тюменцы#Опрос
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