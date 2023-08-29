Исследование: отечественная система ОМС обошла мировые аналоги

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Так, в прошлом году расходы на здравоохранение в США достигли 16,5% ВВП, при этом в России они составили всего 3,8%. Вместе с тем в России за каждым гражданином закреплено право на получение полиса ОМС и всей необходимой медицинской помощи, а в Соединенных Штатах в прошлом году почти 26,5 млн человек вообще не имели медстраховки, в связи с чем бедные слои населения не получают даже минимального медицинского обслуживания, пишет kp.ru.
При этом доступность и качество медпомощи не всегда зависит от значительных финансовых вложений в систему здравоохранения. Часто огромные деньги можно расходовать нерационально, но при этом часть населения будет лишена поддержки. Наряду с этим даже при скромном бюджете можно организовать все так, чтобы медпомощь мог получить каждый нуждающийся.
Сегодня весь мир пользуется двумя основными подходами. Первый — бюджетный, а второй — страховой. При выборе бюджетной модели услуги медицины оплачиваются из государственного бюджета, а при страховой модели используется специальный фонд, который пополняется взносами, имеющими целевой характер.
Важно отметить, что во многих странах страховые взносы в систему ОМС поступают как от работодателей, так и сам работник может их перечислять из собственной зарплаты. В частности, в Германии за ОМС работник платит более 7% от зарплаты, в Сингапуре эта сумма может достигать 20%. Некоторые страны пользуются специальной франшизой — до определенной суммы пациент оплачивает лечение из своего кошелька. В том случае если цена лечения превышает установленный лимит, то расходы покрываются страховкой. В Швейцарии такая франшиза стоит от 300 до 2 500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Согласно правилам, чем ниже франшиза, тем выше страховые взносы.
В число немногих стран мира, где взносы на ОМС оплачивает работодатель, является Россия. Другим преимуществом является доступность медуслуг. Так, в России срок ожидания приема врачей-специалистов (кардиолога, невролога, эндокринолога и т. д.) не более 14 рабочих дней, в то время как в Великобритании работает «правило 18 недель». Это означает, что со дня записи к узкому специалисту, назначения планового оперативного вмешательства и до момента оказания соответствующей медуслуги может пройти не больше 18 недель.
По словам главы федерального фонда ОМС Ильи Баланина, основная программа обязательного медицинского страхования в России постоянно расширяется, растет и ее финансирование. Внедряются новые современные сервисы, такие как цифровой полис, цифровой профиль пациента.
«Благодаря информатизации здравоохранения доктор постоянно будет в курсе состояния здоровья своего пациента. А владельцы полисов ОМС смогут не только получать необходимую медпомощь на личном приеме у врача, но и будут иметь доступ к дистанционным консультациям и другим услугам. Все это расширяет наши возможности поддерживать здоровье и повышает шансы на активное долголетие», — отметил Баланин.