Исследование: отечественная система ОМС обошла мировые аналоги

Важно отметить, что во многих странах страховые взносы в систему ОМС поступают как от работодателей, так и сам работник может их перечислять из собственной зарплаты. В частности, в Германии за ОМС работник платит более 7% от зарплаты, в Сингапуре эта сумма может достигать 20%. Некоторые страны пользуются специальной франшизой — до определенной суммы пациент оплачивает лечение из своего кошелька. В том случае если цена лечения превышает установленный лимит, то расходы покрываются страховкой. В Швейцарии такая франшиза стоит от 300 до 2 500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Согласно правилам, чем ниже франшиза, тем выше страховые взносы.