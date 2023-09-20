В Тюменской области резко выросла средняя зарплата

Данные содержатся в отчете о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь–июнь 2023 года. Отмечается, что среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 13% до 39 тысяч рублей. Номинальная начисленная зарплата за тот же период составила 67 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте правовой информации.