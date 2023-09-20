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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Зарплаты тюменцев

В Тюменской области резко выросла средняя зарплата

20 сентября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Зарплаты тюменцев
За последние полгода заработная плата тюменцев выросла на 13%. Реальные доходы населения увеличилась на 11%.

Данные содержатся в отчете о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь–июнь 2023 года. Отмечается, что среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 13% до 39 тысяч рублей. Номинальная начисленная зарплата за тот же период составила 67 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте правовой информации.

Уровень регистрируемой безработицы на июль 2023 года снизился до 0,37%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за год уровень средней зарплаты увеличился на 25%. При этом, наибольший рост фиксируется в сфере логистики — на 26%.

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#Общество#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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