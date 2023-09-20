В Тюменской области резко выросла средняя зарплата

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Данные содержатся в отчете о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь–июнь 2023 года. Отмечается, что среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 13% до 39 тысяч рублей. Номинальная начисленная зарплата за тот же период составила 67 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте правовой информации.
Уровень регистрируемой безработицы на июль 2023 года снизился до 0,37%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за год уровень средней зарплаты увеличился на 25%. При этом, наибольший рост фиксируется в сфере логистики — на 26%.