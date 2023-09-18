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Updated Сегодня, 10:41

Рабочие на стройке

Кадровый голод: в Тюменской области резко снизилось количество рабочих

18 сентября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Рабочие на стройке
В Тюменской области возник серьезный дефицит рабочих. Проблема с новыми сотрудниками не решается уже 1,5 года.

По информации hh.ru, в Тюмени больше всего не хватает дворников. Тюменским компаниям необходимы пекари, кондитеры, повара, продавцы. Предприятиям нефтегазовой и строительной отрасли нужны сварщики, автослесари, разнорабочие.

В целом, на одну вакансию приходится 3,7 резюме, при норме от 5 до 8. Эксперты полагают, что кадровый дефицит связан с ухудшением демографической обстановки.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции. В частности, корпорация «СИБУР» рассматривает возможность развертывания собственной сети связи.

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