Кадровый голод: в Тюменской области резко снизилось количество рабочих

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По информации hh.ru, в Тюмени больше всего не хватает дворников. Тюменским компаниям необходимы пекари, кондитеры, повара, продавцы. Предприятиям нефтегазовой и строительной отрасли нужны сварщики, автослесари, разнорабочие.
В целом, на одну вакансию приходится 3,7 резюме, при норме от 5 до 8. Эксперты полагают, что кадровый дефицит связан с ухудшением демографической обстановки.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции. В частности, корпорация «СИБУР» рассматривает возможность развертывания собственной сети связи.