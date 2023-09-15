Бизнесмены Тюмени распродают медицинские центры и клиники

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Самый крупный из них расположен в деревне Патрушево (около Тюмени). Здание площадью 370 квадратных метров взято в аренду (345 тысяч рублей в месяц). На прилегающей территории расположен корпус СПА-центра (около 200 «квадратов»). В медцентре оказывают услуги мануальной терапии, гинекологии, неврологии, хирургии, физиотерапии, массажа. Бизнес оценивается в 12 млн рублей.
В восточной части Тюмени за 6 млн рублей продаётся центр с лицензией на медицинскую деятельность. Здесь есть процедурные кабинеты, УЗИ аппарат mindray DC-70, комната отдыха, 3 кабинета приёма пациентов.
В центре Тюмени на улице Сургутской за 8 млн рублей продаётся многопрофильная клиника. Владелец подчёркивает, что в первую очередь организация ориентирована на инфузионную терапию (лечебные капельницы) и приём терапевта. «Окупаемость около 16 месяцев».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен и блогер Илья Пискулин пытается набрать почти 85 тысяч подписчиков. Он полагает, что без развития его соцсетей ему сложно расти в бизнесе.