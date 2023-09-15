nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Медики в Тюменской области

Бизнесмены Тюмени распродают медицинские центры и клиники

15 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Медики в Тюменской области
Все проекты полностью укомплектованы сотрудниками, ежемесячная выручка от 500 до 1,2 млн рублей.

Самый крупный из них расположен в деревне Патрушево (около Тюмени). Здание площадью 370 квадратных метров взято в аренду (345 тысяч рублей в месяц). На прилегающей территории расположен корпус СПА-центра (около 200 «квадратов»). В медцентре оказывают услуги мануальной терапии, гинекологии, неврологии, хирургии, физиотерапии, массажа. Бизнес оценивается в 12 млн рублей.

В восточной части Тюмени за 6 млн рублей продаётся центр с лицензией на медицинскую деятельность. Здесь есть процедурные кабинеты, УЗИ аппарат mindray DC-70, комната отдыха, 3 кабинета приёма пациентов.

В центре Тюмени на улице Сургутской за 8 млн рублей продаётся многопрофильная клиника. Владелец подчёркивает, что в первую очередь организация ориентирована на инфузионную терапию (лечебные капельницы) и приём терапевта. «Окупаемость около 16 месяцев».

В Тюмени банкротят компанию-подрядчика крупного нефтяного бизнеса
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен и блогер Илья Пискулин пытается набрать почти 85 тысяч подписчиков. Он полагает, что без развития его соцсетей ему сложно расти в бизнесе.

Читайте также:
Основатель «Додо Пиццы» инвестировал в стартап тюменского бизнесменаВ Тюмени резко выросли цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартирыТюменцам готовы предложить iPhone 15 по «космической» цене
#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
Сегодня, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
Сегодня, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
Сегодня, 04:32
Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?
Сегодня, 07:49
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
Сегодня, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Сегодня, 10:05