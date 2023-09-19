Уровень средней зарплаты увеличился на 25% в Тюмени

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:51
При этом, наибольший рост уровня предлагаемых зарплат зафиксирован в сфере логистики — на 26%. От 14 до 22% стал больше заработок у строителей и работников сельского хозяйства.
В тоже время, по данным SuperJob, в сентябре в Тюмени в число самых высокооплачиваемых вакансий вошли менеджер по продажам (150 тысяч рублей), торговые представители (от 100 тысяч рублей) и сборщик-установщик мебели с зарплатой от 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер медианной заработной платы увеличился до 66,6 тысяч рублей или на 31%. За летние месяцы этот показатель вырос на 8%.