Уровень средней зарплаты увеличился на 25% в Тюмени

В тоже время, по данным SuperJob, в сентябре в Тюмени в число самых высокооплачиваемых вакансий вошли менеджер по продажам (150 тысяч рублей), торговые представители (от 100 тысяч рублей) и сборщик-установщик мебели с зарплатой от 100 тысяч рублей.