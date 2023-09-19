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Published Сегодня, 06:25

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Уровень средней зарплаты увеличился на 25% в Тюмени

Уровень средней зарплаты увеличился на 25% в Тюмени

19 сентября 2023, 06:25
Фото: 1MI
У жителей Тюмени за прошедший год за год размер среднего заработка увеличился на четверть. По данным аналитиков «Авито Работа», размер средней заработной платы в регионе достиг 60,8 тысяч рублей.

При этом, наибольший рост уровня предлагаемых зарплат зафиксирован в сфере логистики — на 26%. От 14 до 22% стал больше заработок у строителей и работников сельского хозяйства.

В тоже время, по данным SuperJob, в сентябре в Тюмени в число самых высокооплачиваемых вакансий вошли менеджер по продажам (150 тысяч рублей), торговые представители (от 100 тысяч рублей) и сборщик-установщик мебели с зарплатой от 100 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер медианной заработной платы увеличился до 66,6 тысяч рублей или на 31%. За летние месяцы этот показатель вырос на 8%.

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